Shopee é investigada pelo Procon-Rj por venda de produtos piratas | A TARDE

O Procon-RJ abriu na última quinta-feira, 5, uma investigação contra a Shopee por suposta venda de produtos pirateados pela plataforma. O Ato de Investigação foi motivado por denúncias de associações civis e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade.

A empresa tem dez dias para responder a entidade de defesa do consumidor do Estado do Rio. Caso as respostas não sejam consideradas satisfatórias, o Procon-RJ pode aplicar multa de mais de R$ 13 milhões.

Segundo as denúncias encaminhadas, o ambiente de comércio mantido pela Shopee favoreceria a compra e venda de produtos pirateados e falsificados, como perfumes importados, fones de ouvido, baterias, carregadores de celular, óculos, bolsas de luxo, brinquedos, entre outros. E ainda a comercialização de produtos, que segundo o órgão, têm venda proibida no Brasil, como fios elétricos de alumínio, bebidas e remédios falsificados de uso humano e veterinário.

A Diretoria de Fiscalização do Procon-RJ chama atenção ainda para a venda de produtos de marcas famosas com preços muito inferiores aos praticados pelo próprio fabricante. E informação na descrição de que seriam “produtos idênticos aos originais”, o que diz o órgão estadual, "reforça os indícios de falsificação".