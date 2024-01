Sistema do INSS fica fora do ar nesta quarta | A TARDE

O sistema do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira, 17. Os problemas relatados dizem respeito ao acesso ao serviço ‘Meu INSS’ e a central de atendimento pelo telefone 135.

De acordo com o instituto, a ocorrência foi causada por um problema no link da Telebras, responsável por levar internet a todas as agências do INSS do país. A entidade trabalha para normalizar a situação.

Segundo a entidade, o problema ocorre em todo país de forma intercorrente. Ainda não há um balanço sobre o alcance da situação.