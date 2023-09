Sobe para 22 o número de mortos em passagem de ciclone do RS

Subiu para 22 o número de vítimas da passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Além das vítimas do Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu em Santa Catarina, segundo dados da Defesa Civil do estado. As informações são do Metrópoles.

O número foi atualizado após inspeção do Corpo de Bombeiros Militar em Muçum (RS). Na vistoria às residências da cidade no interior do estado, os Bombeiros localizaram 15 corpos. Não há informações sobre as vítimas.

A última morte a ser confirmada tinha sido de uma idosa, que caiu em um rio Taquari durante uma tentativa de resgate em um helicóptero, em Lajeado (RS). O cabo que era utilizado para resgatá-la se rompeu. O policial que realizava a ação está gravemente ferido.

“Meus sentimentos aos familiares das seis vítimas das enxurradas no Rio Grande do Sul”, afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB), por meio das redes sociais.

Nesta segunda-feira, 4, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para inundação do rio Taquari.