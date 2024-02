Startups baianas ganham destaque nacional | A TARDE

A cidade de Salvador é uma das sete do país com maior número de startups. O dado faz parte de um levantamento feito com 2.593 empresas mapeadas pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e coloca a capital baiana como um polo de desenvolvimento para empresas jovens e inovadoras.

Mais que iniciativa, as empresas mostram resultados e atraem cada vez mais recursos. Das startups da capital baiana que participaram da pesquisa, 33% já receberam investimentos para a ampliação das atividades – principalmente depois do ano de 2020. Os aportes garantem fôlego para crescer e ampliar o alcance de sua operação, ganhando escala nacional.

Um dos exemplos mais sólidos é a Agilize, primeira contabilidade online do Brasil, fundada em 2013, que soma mais de 20 mil clientes e quadruplicou o faturamento nos últimos três anos.

“Só em 2023, a Agilize faturou cerca de R$40 milhões com seu serviço, que une contabilidade e tecnologia para ajudar na rotina do empreendedor”, ressalta Marlon Freitas, fundador e CMO (executivo-chefe de marketing) da Agilize.

Só em 2023 foram quase 10 mil empresas abertas no Brasil com o apoio da Agilize, que possui 350 colaboradores de todas as regiões do território nacional – grande parte deles de cidades do Nordeste.

Outra iniciatiuva de sucesso é a Afrosaúde, que conecta pacientes a profissionais negros de saúde e bem-estar de todo o Brasil. Ao todo, são mais de 7 mil pacientes usuários e de 1,9 mil profissionais cadastrados, além de cerca de 4 mil consultas realizadas desde 2021, ano em que a plataforma atual começou a funcionar.

O faturamento da startup de Salvador mostra uma trajetória ascendente na evolução entre os anos de 2021 para 2022 (194,83%) e de 2022 para 2023 (79,68%). “Um dos principais motivos da criação da AfroSaúde foi a dificuldade de encontrar profissionais negros na área da saúde – em especial, na rede privada, o que nos levou à segunda questão: o protagonismo desses profissionais”, revela Igor Leo Rocha, CEO (executivo-chefe) da empresa.

“Então, conseguimos atender a esta demanda e dar evidência a profissionais negros da saúde, oferecendo aos pacientes também mais representatividade e atendimento qualificado, impactando diretamente na adesão aos tratamentos e direcionamentos do profissional”, completa o executivo.

Outros exemplos de inovação são as startups Inhire, Inventivos e SDW. O InHire consiste em uma ferramenta pioneira de recrutamento e seleção que registrou crescimento de 294% no faturamento e ampliação superior a 500% em clientes em 2023.

A ferramenta já captou quase R$ 12 milhões em três anos, por meio do desenvolvimento de um software que torna o processo de recrutamento menos operacional e mais estratégico, eliminando planilhas e o esforço manual desnecessário.

Inventivos

Plataforma inovadora de formação de empreendedores, a Inventivos foi fundada em 2020 e já chegou a 3.500 membros. Em 2023, o faturamento aumentou 150% na comparação com o ano anterior.

“Nosso modelo de negócios, sendo uma comunidade, é muito aderente a criar parcerias e ajudar a desenvolver o ecossistema do qual surgimos. Os fundadores fizeram parte em diversos momentos do ecossistema de empreendedorismo e inovação de Salvador, o que criou uma profunda relação com a cena”, salienta Lucas Santana, fundador da Inventivos ao lado de Monique Evelle, mentora e formadora de novos empreendedores.

Outro ponto relevante consiste na capacidade de atrair investimentos externos da região, o que faz com que grandes empresas olhem de outra maneira não só para a Inventivos, mas para outras startups locais.

“Em 2023, criamos o Club Deal, Inventivos Angels, que investiu R$ 3 milhões no ano em startups em estágio inicial muito focadas em ESG e creator economy. Desde então, fechamos negócios com grandes empresas, como Meta, iFood, Itaú, Banco BV, Natura e Ambev”, diz Lucas Santana.

SDW

A Sustainable Development & Water For All (SDW), ou desenvolvimento sustentável e água para todos, em português, tem destaque no mercado de startups do Nordeste pela abordagem inovadora para democratizar o acesso à água potável.

Fundada em 2016, a companhia utiliza tecnologias sustentáveis para impactar positivamente comunidades vulneráveis. A companhia já beneficiou mais de 23 mil pessoas com suas tecnologias inovadoras, consolidando-se como uma referência na área de acesso a água e saneamento. A SDW se destaca por integrar ciência, empreendedorismo social e sustentabilidade para criar soluções acessíveis.

De acordo com a executiva Anna Luísa Beserra Santos, o principal desafio reside em expandir o impacto do empreendimento, alcançando mais comunidades necessitadas. “Estamos focados em desenvolver parcerias estratégicas, investir em pesquisa e inovação e continuar atraindo talentos comprometidos com nossa missão”, diz. “