Startups lideradas por mulheres têm impulso do Governo do Reino Unido | A TARDE

Um novo programa de aceleração de startups tem o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino. Batizada de Inventivos Tech Hub, a inciativa realizada pela Inventivos, que conta com parceiros como o UK-Brazil Tech Hub do Governo do Reino Unido, Senai Cimatec e Wayra.

A primeira turma será exclusiva para startups fundadas por mulheres. Serão oito semanas de aceleração com empresas de base tecnológica em estágio inicial, localizadas em Salvador e Região Metropolitana, com encontros on-line e presenciais, que acontecem de 29 de abril a 28 de junho. As inscrições já estão abertas.

As startups selecionadas para o programa contarão com a orientação e acompanhamento de líderes de negócios e fundadores de startups nacionais e internacionais, benefícios e descontos pela Wayra, hub de inovação aberta e Corporate Venture Capital da Vivo, em um portfólio de mais de 50 parceiros, como AWS, Oracle, Google Cloud, IBM, Zendesk, Notion entre outros para ajudar no crescimento da empresa.

"Ao investir no potencial empreendedor das mulheres, não apenas estamos promovendo a igualdade de gênero, mas também impulsionando a inovação e o desenvolvimento econômico de forma mais ampla. E é preciso considerar que diversidade é aspecto básico quando, de fato, queremos falar e colocar em prática o que é verdadeiramente inovação. Porque não existe inovação quando há um único perfil tendo a oportunidade de atuar", reforça Lucas Santana, CEO da Inventivos, plataforma co-fundada com a investidora Monique Evelle.

O formulário de inscrição para o Inventivos Tech Hub, programa de aceleração para startups fundadas por mulheres, estará aberto para cadastro até o dia 12 de abril.

Após seleção das 20 startups participantes do programa, o resultado será divulgado via e-mail sinalizado no formulário de inscrição.

SERVIÇO:

O quê: Inventivos Tech Hub, programa de aceleração para startups fundadas por mulheres

Quando: inscrições até 12 de abril de 2024

Onde: https://inventivos.co/inventivos-tech-hub

Contato: [email protected]