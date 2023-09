Sudene aprova R$718,6 milhões em investimentos para a Bahia

A Diretoria Colegiada da Sudene fez a aprovação de R$ 718,6 milhões em investimentos, através de incentivos fiscais do imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ), para nove empreendimentos instalados na Bahia. As empresas estão instaladas nas cidades de Candeias, Camaçari, Mucuri, Ilhéus, Alagoinhas, Serrinha, Vitória da Conquista e Eunápolis.

As empresas beneficiadas irão usufruir os incentivos para implantar e modernizar os empreendimentos, mas também foram registrados pleitos de retificação de laudos e de reinvestimento.

Os empreendimentos beneficiados são do ramo de indústria de transformação (plásticos, latas, químicos, calçados, metalurgia, alimentos, móveis, têxtil, papel e celulose); máquinas e equipamentos; minerais não metálicos; informática; telecomunicações; infraestrutura (transportes e energia); agricultura irrigada; fabricação de máquinas e equipamentos; infraestrutura portuária.

O superintendente Danilo Cabral afirma que a Sudene tem priorizado ações que contribuam para gerar renda, emprego e oportunidades na Região, estando em sintonia com as metas do presidente Lula e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. “Nós temos o desafio de reduzir as desigualdades regionais e a atração de investimentos é parte importante desse processo de dinamizar a economia e, consequentemente, criar oportunidades para a população”, enfatizou.

De acordo com Danilo Cabral, a concessão dos benefícios fiscais é um dos instrumentos da Sudene, juntamente com os fundos regionais (FNE e FDNE), que dialogam com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. “Nós queremos induzir a interiorização do desenvolvimento, que é parte estratégica do PRDNE, levando mais investimentos e políticas públicas para os municípios do interior, melhorando a qualidade de vida nos estados da nossa área de atuação”, reforçou o superintendente.

Incentivo

Os incentivos permitem a redução de 75% do imposto de renda modalidade pessoa jurídica para que os empresários possam realizar a instalação de novos empreendimentos ou a diversificação e modernização de projetos já existentes na área de atuação da autarquia. No site da Sudene - www.gov.br/sudene - estão disponíveis guias facilitados com as etapas necessárias para obtenção destes serviços.

Confira as empresas beneficiadas na Bahia: Ardagh Metal Packaging Brasil LTDA, Minas Bahia Indústria e Comércio de Calçados LTDA, Avinor Avícola do Nordeste LTDA, Cesconetto Indústria e Comércio de Alimentos LTDA, Nordeste Indústria e Comércio LTDA, Atu 12 Arrendatária Portuária SPE S.A, Atu 18 Arrendatária Portuária SPE S.A, Suzano S.A. e Positivo Tecnologia S.A.