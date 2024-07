SuperBahia 2024: saiba detalhes da feira que começa nesta quarta

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

SuperBahia 2024 – Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores terá início nesta quarta-feira (10), no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. A abertura oficial será às 15h, no Pavilhão de Expositores, com a presença da presidente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), Amanda Vasconcelos, autoridades, participantes e convidados. Promovida pela Abase, a 13ª edição do evento é a maior já realizada, com uma área de exposição abrangendo 10 mil m², participação de 180 empresas nacionais e internacionais, e expectativa de geração de R$540 milhões em negócios.

Com o tema “Inovação, tendências e foco no cliente”, a SuperBahia segue até o dia 12 de julho, e contará com intensa programação de palestras, feira de tecnologia, participação de caravanas do interior e outras atividades. A maior feira de varejo de alimentos do Norte/Nordeste é voltada para supermercadistas, atacadistas, indústrias, distribuidores, fornecedores e proporciona um espaço dinâmico para networking, troca de conhecimentos, atualização profissional e oportunidades de negócios.

Palestras

A feira oferece um extenso programa de palestras, workshops e cursos, com especialistas renomados, para a capacitação dos profissionais do setor. Os temas abordados vão desde técnicas de gestão e marketing até novas regulamentações e tendências de consumo. Com isso, os participantes se preparam melhor para enfrentar os desafios do mercado, tornando-se mais aptos a inovar e crescer em um ambiente competitivo. As palestras ocorrerão nos três dias de evento, a primeira apresentação será no dia 12, às 14h30. A programação completa está disponível no site ww.abase.org.br.

Feira de Tecnologia

Este ano a SuperBahia vai contar com uma feira de tecnologia, um ambiente dedicado a apresentar as mais recentes inovações em Inteligência Artificial (IA) aplicadas ao varejo, com um foco especial em compreender o comportamento do consumidor. O espaço foi projetado para oferecer uma experiência imersiva, onde os visitantes podem explorar como a IA está transformando a maneira como supermercados operam e atendem seus clientes.

Caravanas do interior

Aproximadamente 150 pequenos e médios supermercadistas de municípios baianos vão integrar a caravana SuperBahia 2024. Promovida pela Abase, a iniciativa tem como objetivo capacitar os varejistas por meio de palestras e promover relacionamento, através da visita aos expositores buscando novas possibilidades de negócios. As caravanas vão partir de 20 municípios baianos. S

ão eles: Aramari, Camamu, Valença, Ituberá, Feira de Santana, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, Teixeira de Freitas, Correntina, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Jequié, Jaguaquara, Vitória da Conquista, Mucuri, Ubaitaba

Apoio ao Bahia Sem Fome

Pelo segundo ano consecutivo, a SuperBahia vai apoiar o Bahia Sem Fome, programa estadual de combate à fome do Governo do Estado. Os visitantes da feira poderão participar doando um quilo de alimento não perecível na entrada. Ao término da feira, a Abase irá dobrar a quantidade arrecadada e fará a entrega às entidades beneficiadas pelo projeto do governo.

Inscrições

As inscrições gratuitas podem ser realizadas por meio do site www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888. Para ter acesso ao espaço da feira, o participante deve doar 1kg de alimento não-perecível.

Serviço

O Quê? 13ª edição SuperBahia 2024 – Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores

Quando? De 10 a 12 de julho

Onde? Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio

Inscrição: site www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888.