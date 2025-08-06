SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Feira de varejo de alimentos - Foto: Divulgação | ATCOM

O Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio, se transformou em um palco de negócios no início da noite desta quarta-feira, 6, com a abertura da 14ª edição da maior feira de varejo de alimentos do Norte e Nordeste, conhecida como SuperBahia.

A largada para as negociações com os 200 expositores das variadas marcas nacionais e internacionais aconteceu após a chegada do governador Jerônimo Rodrigues (PT), às 18h, acompanhado da sua comitiva, e da presidente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), Amanda Vasconcelos.

O chefe do Executivo estadual destacou a potencialidade do evento, que segundo ele, não se limita apenas ao fortalecimento da economia e a atração de novos comércios, e também representa a promoção do turismo na cidade.

“A SuperBahia vem demarcando sempre um espaço muito importante para o mercado, aquece o mercado de varejo, de atacado e estimula a geração de emprego. Nesse caso aqui, atrai turistas porque o evento traz pessoas de outros estados”, afirmou o governador.

Neste ano, a feira se debruça sobre o tema “Varejo Inteligente: conectando tecnologia e consumo” e ocupa dois pavilhões do espaço de eventos. Em entrevista à imprensa, a presidente da Abase comentou a importância do evento para o setor econômico, tendo em vista que o segmento representa 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

“Essa é a nossa 14ª edição da SuperBahia. É um evento muito importante para continuar fomentando a economia do nosso estado. É um setor que emprega muitas pessoas e que representa 9% do PIB nacional. É uma responsabilidade muito grande do nosso estado”, disse ela.

Já o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, destacou a presença dos produtos da agricultura familiar no evento.

"A agricultura familiar em 2025 chegou com vontade [na SuperBahia], vem com esses 43 empreendimentos, que são agroindústrias adentrado no mercado dos consumidores, e nada melhor, do que uma prateleira de supermercado para esse produto chegar", celebrou.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não marcou presença no evento, mas foi representado pela secretária da Fazenda (Sefaz), Giovanna Victer. Ao Portal A TARDE, a gestora diz que a feira integra um objetivo maior para a cidade, resultando no aumento de turistas na capital.

“A feira traz muito investimento, traz turistas. Um turismo que nós temos investidos neste período de sazonalidade diferente do verão. Era o nosso objetivo quando nós desenhamos esse projeto de Centro de Convenções, trazer turistas para o setor de negócios para que a gente movimentasse esse setor fora dessas épocas mais altas”.

| Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

A expectativa é que a feira movimente ao menos R$ 650 milhões durante os três dias da mostra na cidade, que deve receber mais de 25 mil visitantes. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico, ou através do telefone (71) 3444-2888.

Expositores

Uma das marcas que estão expondo no local é a Coca-Cola, por meio da empresa Solar. O diretor comercial da marca no Nordeste, Willy Bezerra, espera que o evento sirva para o aumento das vendas e fidelização do clientes.

“A expectativa é atender os nossos clientes, falar com nossos clientes olho no olho, trazer ideias novas do que a gente pode melhorar no ponto de venda e o que a gente pode melhorar para ele vender mais”, disse.

| Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Neste ano, a empresa está focada na venda de bebidas alcoólicas, direcionadas para a nova tendência do mercado, de acordo com ele, que são essas:

RTDs;

Jack Daniels Coca-Cola;

Absolut Sprite.

A Bracell Papéis também é outra marca que está presente no evento. O diretor comercial da empresa, Ricardo Cunha, explicou quais são as inovações que estão sendo apresentadas.

“Estamos apresentando aqui na feira duas grandes novidades, uma que é a fofura shortinho [fralda descartável], que é o nosso maior lançamento nos últimos anos, que tem uma tecnologia japonesa e será produzida aqui no Nordeste”, contou ao Portal A TARDE.

| Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Outro produto destacado por Cunha é o novo papel higiênico da marca: “Supra”, produzido por 100% celulose.

O diretor comercial também comentou sobre a importância de participar do grande negócio. “A gente estreitar o relacionamento com todo o varejo, somos líder em papel, e a gente espera cada vez mais completar o nosso objetivo que é entender o que o consumidor quer”.

Turismo

O secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, que esteve presente no evento, falou sobre o elo que a SuperBahia faz entre economia e turismo.

“Este evento aqui é muito importante para a economia da Bahia por conta da pujança do setor supermercadistas, na importância que ele tem no abastecimento das famílias. Mas, é também um evento turístico. É por conta de eventos como esses que a Bahia foi eleita como o melhor destino para o turismo de evento do país”, declarou o gestor da Setur.