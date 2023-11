Tang é denunciada por publicidade enganosa em refrescos | A TARDE

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) denunciou a Tang por propaganda enganosa ao associar produtos ultraprocessados à uma dieta saudável. A denúncia foi direcionada à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo o Idec, a marca utiliza de forma parcialmente falsa e não comprovada imagens e vídeos de crianças em suas publicidades, de modo a levar o consumidor a crer que é saudável oferecer os refrescos para esse público, devido à quantidade de vitaminas e minerais presente no produto.

Os produtos denunciados são: preparo sólido para refresco saborizado (sabores: abacaxi; goiaba; guaraná; laranja; laranja docinha; laranja + mamão; limão; manga; maracujá; morango; tangerina; uva; uva intensa) e pó para preparo de bebida (sabores: morango; maçã, banana e mamão).

As embalagens enfatizam que os produtos contém 100% da recomendação diária para vitaminas C e D, além de serem fonte de zinco, relacionando alimentos saudáveis, como feijão, brócolis, couve, ovos e castanhas, por também apresentarem essas vitaminas e minerais. A análise do Idec concluiu que os produtos têm adoçante, excesso de açúcar e excesso de sódio, de acordo com os critérios da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

“As pessoas podem acreditar que estão consumindo um produto saudável, quando, na verdade, trata-se de um produto alimentício ultraprocessado com ingredientes prejudiciais à saúde”, defende o advogado do programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec, Leonardo Pillon.