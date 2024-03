Tesouro aposta em déficit zero em 2024 e rombos em 2025 e 2026 | A TARDE

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 15, o Tesouro Nacional projeta que a União vai conseguir cumprir a meta de déficit zero, em 2024. Contudo, para isso vai ter que aprovar as medidas já propostas pela área econômica para elevar a arrecadação.

De acordo com o Tesouro, a projeção do déficit é de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) já em 2025 e de 0,4% do PIB em 2026. Ou seja, há uma expectativa de que as despesas superem as receitas.

O cenário projetado pelo Tesouro mostra que, apesar de o governo ter como meta o aumento das receitas em relação às despesas, o cenário indica que acontecerá o contrário: mais gastos que arrecadação.

Segundo o Tesouro, esse cenário já considera o bloqueio de gastos nos próximos anos. E deixa claro que a área econômica terá de apresentar medidas adicionais, caso queira cumprir as metas que já foram anunciadas.

"Mesmo com a adoção de contingenciamento em 2025 e 2026 (que implica despesa inferior ao limite em 0,3% do PIB nestes anos), na ausência de novas medidas, a receita líquida se encontra abaixo das despesas neste período", diz o relatório.

Para o Tesouro, "fica evidente" que as medidas implementadas para elevar a arrecadação em 2024 não vão surtir o mesmo efeito nos dois anos seguintes.