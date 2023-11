Tesouro Nacional faz a primeira emissão de títulos verdes em dólares | A TARDE

O Tesouro Nacional está realizando a sua primeira emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional. A operação será liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander e o resultado sairá no final do dia de hoje, 13.

Será realizada a emissão de um benchmark de 7 anos, com vencimento em 2031. O objetivo é ampliar políticas sustentáveis, em um momento de grande interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.

O Tesouro Nacional informou que se compromete “a alocar o montante equivalente aos recursos captados em ações que impulsionam a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social”

Os juros elevados dos títulos públicos americanos vinham dificultando novas emissões de dívida, pois as taxas para os emissores sairiam muito salgadas. A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores.