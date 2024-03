Teto de juros do consignado do INSS é reduzido para 1,72% ao mês | A TARDE

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta quarta-feira, 28, a redução dos tetos de juros dos consignados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,76% para 1,72% ao mês. Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,61% para 2,55% ao mês.

As novas regras começam a valer cinco dias úteis após a publicação da resolução do conselho no Diário Oficial da União (DOU). A última redução aconteceu no início de janeiro, quando o teto do crédito consignado caiu de 1,80% para 1,76% e o do cartão de crédito consignado passou de 2,67% para 2,61%.

Para o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, a queda é mais uma vitória para aposentados e pensionistas. “Nós entendemos que essa redução acompanha o momento que nosso país está vivendo, de redução dos juros e aquecimento da economia”, disse. Ele também afirmou que a medida ajuda a diminuir o endividamento desses segurados.

Em janeiro deste ano, o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) cortou em 0,5 ponto percentual, a taxa básica de juros, a Selic, passando para 11,25% ao ano.