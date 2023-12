TJMG determina retomada de recuperação judicial da 123Milhas | A TARDE

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a retomada imediata do processo de recuperação judicial da 123 Milhas, que estava suspenso desde setembro. A decisão foi publicada nesta sexta-feira,15, pelo desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 21ª Câmara Cível Especializada do TJMG.

“Ainda que evidenciada a necessidade de realização da constatação prévia, a retomada não pode demorar, sob pena de frustração do próprio pedido recuperacional, notadamente diante do dinamismo que envolve as relações no mercado de turismo", disse o desembargador.

O processo de recuperação judicial foi feito por um dos credores, o Banco do Brasil. A recuperação judicial envolve as empresas 123 Viagens e Turismo Ltda., Art Viagens e Turismo Ltda. e Novum Investimentos Participações S/A.

Ainda segundo o magistrado, o fato é de repercussão midiática, e a empresa teve uma média de cinco milhões de clientes por ano. Além disso, houve uma movimentação financeira de mais de R$ 5 bilhões no ano de 2022, apresentando, por outro lado, 700 mil credores, que depositaram nas empresas “seus sonhos de viagem”.

“Neste ponto, insta acrescentar que os ilustres peritos, apesar de fazerem algumas ressalvas, atestam a viabilidade do pedido recuperacional, o que reforça a urgência da retomada supramencionada", afirmou.