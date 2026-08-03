Tomate despenca 41% e reduz custo da cesta básica em Salvador

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O preço do tomate caiu 41,36% em julho e foi o principal responsável pela redução do custo da cesta básica em Salvador. Com a queda, o conjunto de alimentos passou a custar R$ 612,18, valor R$ 39,60 menor que o registrado em junho, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

A pesquisa aponta que a cesta básica ficou 6,08% mais barata em relação ao mês anterior. O levantamento foi elaborado com base em 3.307 cotações realizadas em 89 estabelecimentos comerciais da capital baiana.

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Além do tomate, outros produtos também apresentaram forte redução de preços:

Batata inglesa (-31,75%)

Cenoura (-25,07%)

Queijo prato (-12,19%)

Ovos (-9,19%),

Maçã (-8,46%),

Flocão de milho (-7,73%),

Queijo muçarela (-5,83%) e

Óleo de soja (-5,40%).

Maioria dos alimentos ficou mais barata

Dos 25 itens que compõem a cesta básica de Salvador, 16 registraram redução de preços em julho. Também ficaram mais baratos produtos como banana-prata, café moído, manteiga, macarrão, frango, carne de sertão e arroz. Já o feijão manteve o mesmo preço do mês anterior.

Na direção oposta, oito alimentos apresentaram alta. As maiores variações foram registradas pela cebola, com aumento de 11,43%, seguida por pão francês (5,39%), linguiça calabresa (4,15%), leite (1,81%), açúcar cristal (1,78%), carne de segunda (1,02%), farinha de mandioca (0,99%) e carne de primeira (0,66%).

Almoço ficou mais barato; café da manhã pesou no bolso

O conjunto de produtos que compõe o almoço tradicional dos soteropolitanos, formado por feijão, arroz, carnes, farinha de mandioca, tomate e cebola, registrou queda de 7,47% em julho e respondeu por 37,67% do valor da cesta.

Já os alimentos consumidos no café da manhã seguiram em movimento contrário. O grupo formado por café, leite, açúcar, pão francês, manteiga, queijos e flocão de milho teve aumento de 0,87%, representando 34,16% do custo total da cesta.

Mais de 40% do salário mínimo líquido

Apesar da redução registrada em julho, o custo da cesta básica continua comprometendo uma parcela significativa da renda dos trabalhadores.

Segundo a SEI, um trabalhador de Salvador precisou dedicar 89 horas e 49 minutos de trabalho para adquirir os produtos da cesta básica. O valor corresponde a 40,83% do salário mínimo líquido, considerado o desconto de 7,5% da contribuição previdenciária.