Torcida do Bahia está entre as que mais consomem artigos do clube | A TARDE

A torcida do Bahia está entre as que mais consomem artigos relacionados ao próprio clube no País. Em 2022, ano em que o time subiu da Série B para A do Campeonato Brasileiro, foi a que mais aumentou os gastos nessa área.

Levantamento do Itaú Unibanco mostra que o Esquadrão de Aço registrou alta de 98% nas transações realizadas por torcedores, e de 120% no total pago. Isso coloca a torcida em 2º lugar no Brasil entre os clubes que mais tiveram avanço no faturamento – atrás apenas do Fluminense –, e em 1º lugar entre os que mais evoluíram no número de operações.



O estudo considera as movimentações efetuadas com cartões de crédito que tenham relação com os clubes – sócio torcedor, compras no estádio (tanto ingresso quanto consumo), despesas em lojas oficiais dos times e no site oficial (e-commerce), e contempla as transações realizadas no 1º semestre de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022.



De acordo com o diretor de Dados e Analytics do Itaú Unibanco, Moisés Nascimento, o crescimento fez o Esporte Clube Bahia figurar no topo da tabela de gastos dos torcedores. No ranking considerando os times com as 15 maiores torcidas do Brasil, o clube aparece em 4º lugar entre os que a torcida mais faz transações, e em 6º lugar em valor total gasto.



“O futebol é uma paixão nacional, e sabemos que o momento de um determinado time impacta na relação da torcida com o clube. É interessante analisar os movimentos que o consumo dos torcedores apresentam em cada time e estado. Optamos por delimitar o levantamento aos segmentos que temos certeza que estão relacionados aos times, mas sabemos que os campeonatos movimentam também outros setores, como transporte, alimentação, bebidas, entre outros”, diz ele.

“Mas os dados que analisamos nos trouxeram insights valiosos sobre o comportamento das torcidas, inclusive mostrando como varia a faixa etária mais engajada em algumas delas”, afirma Nascimento.



Os números fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros. Diferentemente da média nacional – na qual a geração Y (nascidos entre 1981 e 1996) lidera o volume de compras, no Bahia, a geração X (nascidos entre 1965 e 1980) é a que mais consome, com 38% das transações e 39% do total gasto.



Dias de jogos

Além do consumo relacionado aos clubes, o estudo também traz um olhar sobre as compras realizadas pelos torcedores nos dias de jogos dos times de coração –, explica o diretor do Itaú, mostrando como é comportamento. No Bahia, 32% dos torcedores consomem em restaurantes antes dos jogos, e 18,5% deles realizam transações nos clubes.



“Essa análise mostra que não só os segmentos relacionados a ir ao estádio ou acompanhar o jogo pela TV são movimentados nos dias de jogos, mas confirma um movimento de compra de ingressos para as partidas no mesmo dia de sua realização”, comenta.

Torcedor apaixonado pelo Tricolor Baiano, o administrador de empresas Marcelo Campos, 35, conta que "se pudesse" comprava todo ano a camisa nova da temporada, mas que nem sempre é possível.

“A última, do (grupo investidor do clube) City, azul, não peguei”, fala Campos, contando em seguida ser sócio-torcedor, e não entender o motivo do preço do item ser ainda tão elevado (média de R$ 120, segundo ele). “Sendo sincero, a proposta de ter marca própria era baratear, e não aconteceu”.



Na internet, no site da Loja Esquadrão, é possível encontrar uma gama de uniformes, incluindo camisa de goleiro masculina e feminina, gola polo, infantil (a partir de R$ 99,90; roupa temática casual (R$ 69,93); acessórios como, raquete de beach tennis (R$ 599,90), boné (R$ 109,90), copo térmico (R$ 219,90), esteira de praia (R$ 159,90), cama puff (R$ 269,90), jogo americano (R$ 74,90), bandana para pet (R$ 49,90), entre outros.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Esporte Clube Bahia para ter informações sobre a quantidade e endereços de lojas físicas do clube, entre outros dados, mas não obteve retorno.