Transações de pagamentos no primeiro semestre cresce 28% | A TARDE

A quantidade de transações de pagamento cresceram 28% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados trimestrais divulgados pela Estatísticas de Meios de Pagamentos, do Banco Central (BC).



Foram 50,2 bilhões de transações e um montante financeiro de R$50,6 trilhões, o equivalente a cerca de nove vezes o PIB do país, projetado para o mesmo período. Isso representa 9% no volume transacionado em comparação ao primeiro semestre de 2022.

Foram levados em consideração as movimentações com o PIX (81%), cartões de crédito (13%), débito (5%) e pré-pago (43%), TED, transações interbancárias (-11%) e cheques (-20%). A publicação não contém informações sobre transações de pagamento com dinheiro em espécie.

Segundo o relatório, uma das explicações para esse crescimento, se deve ao aumento do uso do Pix como alternativa para se realizar pagamentos.

“O processo de digitalização dos meios de pagamentos de varejo se mantém em crescimento no país, fruto de ações regulatórias dedicadas a incentivos à inovação e à competição no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Isso tem propiciado um ambiente de negócios mais seguro e eficiente, com menores custos de transação e maior oferta de produtos e serviços, e, principalmente, acessível à população”, explica Ricardo Pereira de Araújo, Chefe-Adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura de Mercado do Banco Central.

Ticket Médio

Em comparação com o primeiro semestre de 2022, a TED foi o mecanismo de pagamento que apresentou o maior valor médio por transação no primeiro semestre de 2023, R$46 mil (R$40 mil, em 2022), seguido da transferência intrabancária, com R$20 mil (R$18 mil, em 2022). A transação média com Pix foi de R$418 (R$475, em 2022) e com cartão de crédito, débito e pré-pago foi, respectivamente, de R$127, R$61 e R$27 (R$125, R$65 e R$29, em 2022).

Instrumentos

Em relação à participação na quantidade de transações por tipo de instrumento de pagamento, o Pix alcançou o patamar de 36% das transações realizadas no segundo trimestre de 2023. No mesmo período de 2022, as transações com Pix corresponderam a 26% do total. As operações com cartões tiveram sua participação reduzida para 41%, enquanto no primeiro semestre de 2022 correspondiam a 46%.

Canais

Em termos de quantidade de transações por canal de serviços (internet, telefone celular, agências e postos de atendimento, correspondentes, caixas-automáticos e centrais de atendimento), destaca-se a utilização crescente de telefones celulares como principal forma de acesso a operações de pagamentos, transferências e consultas, alcançando o patamar de 85% do número total de transações realizadas no segundo trimestre de 2023, o que representa um crescimento de 29% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Saques

No primeiro semestre de 2023, as operações de saques em espécie apresentaram redução de 20% na quantidade de transações e de 9% no volume de recursos sacados em comparação com o mesmo período do ano anterior. Quando comparado com o mesmo período de 2019, momento anterior à restrição de mobilidade decorrente da pandemia de covid-19 e à introdução do Pix, a queda na quantidade de saques em espécie foi de 38%; e, no volume de recursos, de 29%.