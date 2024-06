Uber vai lançar categoria 'verde' para carros elétricos | A TARDE

A Uber deve lançar nos próximos meses no Brasil a “Uber Green”, modalidade que possibilita que passageiros solicitem corridas exclusivamente com motoristas de carros elétricos ou híbridos. O recurso já está disponível em outros países.

O anúncio foi dado pelo CEO da empresa, o executivo Dara Khosrowshahi, num evento em São Paulo esta semana para comemorar os dez anos de operação da companhia no Brasil.

A 99, principal concorrente da Uber, já permite que seus passageiros façam viagens de carro elétrico, mas apenas na capital paulista.

A modalidade deve ter uma precificação própria, com valores diferentes do Uber X e Confort. Ainda de acordo com a companhia, a "Uber Green" faz parte da meta de se tornar uma plataforma tecnológica com 100% das viagens com zero emissões até 2040.

“Os desafios climáticos são como um esporte em equipe, nenhuma empresa ou instituição consegue colocar seus planos em prática sozinha. Precisamos nos unir com fabricantes de veículos, instituições financeiras e locadoras de carro, por exemplo, para enfrentar esse desafio, com a urgência que ele demanda”, afirmou Khosrowshahi.

Publicações relacionadas