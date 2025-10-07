COMÉRCIO
União Europeia dobra tarifas sobre o aço para conter avanço da China
Tarifas sobem de 25% para 50% e cotas de importação são reduzidas pela metade; medida busca proteger siderúrgicas e empregos europeus
Por AFP
A União Europeia (UE) dobrará suas tarifas à importação de aço, aumentando-as de 25% para 50%, a fim de "salvar nossas siderúrgicas e empregos", anunciou o vice-presidente da Comissão, Stéphane Séjourné, nesta terça-feira, 7.
Para combater a concorrência chinesa, considerada desleal, a Europa também reduzirá as cotas de aço que podem ser importadas sem tarifas "pela metade", acrescentou ele em uma mensagem publicada no X.
