Unigel avança com projeto de hidrogênio verde na Bahia

A Unigel anunciou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) que a Proquigel constituiu uma nova subsidiária, a Ecohydrogen Energy, companhia que irá ser formalmente responsável por todas as obrigações e direitos do projeto Hidrogênio Verde. A informação foi divulgada na quinta-feira, 21.

O objetivo é modernizar a estrutura societária e facilitar o ingresso de parceiros estratégicos para implantação da unidade industrial na Bahia.

“Estamos avançando e em breve teremos muito o que comemorar. A Bahia será um hub de hidrogênio verde, combustível do futuro. A transição energética é uma das prioridades do governador Jerônimo Rodrigues e a SDE tem atuado para tornar o Estado uma potência no segmento. Temos acompanhado de perto a evolução da primeira fábrica em escala industrial”, afirma Angelo Almeida, gestor da pasta.

De acordo com Pedro Branco, consultor da Proquigel, o projeto de hidrogênio verde tem avançado e a companhia tem feito inúmeros investimentos, inclusive na constituição de parcerias.

“Essa alteração fará com que o projeto avance da maneira mais rápida possível, já que a Ecohydrogen Energy será exclusiva para cuidar do hidrogênio verde, facilitando o andamento do processo nos próximos meses. Então, trouxemos essa novidade para o secretário para que ele saiba que o projeto está avançando e a companhia tem trabalhado arduamente para tirar do papel a fábrica em escala industrial aqui na Bahia”, diz.

Branco lembra que a companhia fechou parcerias na Europa com empresas chaves dentro do processo do Hidrogênio Verde, uma delas é a Thyssenkrupp, de quem foram adquiridos três eletrolisadores, com potência total de 60 Megawatts de energia. A previsão é que a planta fique pronta em 2024.