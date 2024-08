USIM5: ação da Usiminas despenca com prejuízo milionário; veja cenário

- Foto: Divulgação

As ações da Usiminas derreteram no pregão desta sexta-feira, 26. O cenário aconteceu após a divulgação dos resultados da siderúrgica no segundo trimestre.

O papel da Usiminas (USIM5) caiu 23,55% e encerrou a sessão cotado a R$ 6,33. Na mínima intradiária, foi negociado a R$ 6,30.

A siderúrgica teve prejuízo de R$ 99,7 milhões entre abril e junho deste ano. No igual período do ano passado, o resultado foi de lucro de R$ 287,3 milhões.

