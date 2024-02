Uso de cigarros eletrônicos cresceu 600% em cinco anos | A TARDE

Somente nos últimos cinco anos, o número de usuários de cigarros eletrônicos - famosos vapes - aumentou 600% no Brasil. Segundo levantamento do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), o objetivo do levantamento é mapear a incidência de fumantes na população brasileira.

A pesquisa foi realizada entre julho a outubro de 2023, e entrevistou 1.575 brasileiros de 18 a 64 anos, das classes ABCDE, em mais de 200 municípios.

Outro lado que apresentou aumento significativo foi a quantidade de novos fumantes de ‘vapes’, que passou para 2.9 bilhões de usuários nos últimos 30 dias. Os estados com maiores incidências de usuários de cigarros eletrônicos se concentram nos estados do Paraná (4,5%) Mato Grosso do Sul (4%) e Distrito Federal (3,7%).

Em dezembro de 2023, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que os governos proíbam a comercialização e o uso de cigarros eletrônicos de todos os sabores e de forma semelhante ao tabaco. A advertência, segundo a organização, é pela inexistência de provas de que os conhecidos “vapes” ajudem os fumantes a deixar de fumar, e além disso, são prejudiciais à saúde e que podem levar à dependência da nicotina entre os não fumantes.