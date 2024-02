Uso do ar-condicionado pode encarecer tarifa de corrida por aplicativo | A TARDE

Com os recordes de temperatura que se tornaram uma constante no país neste verão, a discussão sobre a obrigatoriedade do uso do ar-condicionado em viagens por aplicativo ganhou força. O caso da passageira que mordeu um motorista por ter se recusado a ligar o aparelho refrigerador, no bairro de Armação, no dia 15 deste mês, e o caso da advogada no Rio de Janeiro que foi cobrada pelo uso do ar em uma viagem da Uber, no fim do ano passado, intensificaram ainda mais a discussão que tem movido plataformas, cooperativa, motoristas e passageiros.

Segundo a política da Uber, o ar-condicionado é um requisito necessário para que o carro possa ser cadastrado na plataforma. Não há no código da empresa nenhuma limitação com relação ao uso do aparelho em diferentes modalidades de viagem. O presidente da Cooperativa mista de motoristas e mototaxistas por aplicativos do Estado da Bahia (Coopmmap), Vinicius Passos - mais conhecido como Vick Passos -, explica que os motoristas não cobram pelo uso do aparelho, mas que não considera justo a obrigatoriedade de ter que usar o ar nas modalidades mais baratas dos aplicativos.

Categoria X

“Nós não cobramos pelo ar-condicionado, mas não sentimos que temos a obrigatoriedade de ligar na categoria X (da Uber) devido a depreciação da tarifa. A tarifa que é aplicada hoje é mais barata do que em 2016. Só as categorias Comfort e Black que dá para colocarmos o ar-condicionado”. A cooperativa ressalta que o dispositivo acaba onerando a categoria em cerca de 20% a 30%. “É por isso que essa tarifa muito baixa não dá condição nenhuma de trabalho para o motorista daqui da Bahia”, afirma Vick.

Quem sente isso na pele é o uber Flávio Luis de Almeida. Ele conta que antes revezava o uso do ar-condicionado em suas viagens, mas a garantia do uso do aparelho era para as modalidades mais caras da plataforma - como Uber Comfort e Uber Black. “Agora estou sendo obrigado a ligar o ar em todas as viagens para não ser reportado para empresa e mais tarde bloqueado. Hoje eu vivo disso, é uma ferramenta que dependo pra trabalhar. Estou tendo que ganhar pouco para não ser bloqueado”.

Diante de tantas discussões sobre o assunto, os passageiros passaram a requisitar ainda mais o ar-condicionado durante as viagens e as modalidades mais caras da plataforma, que ajudavam a fechar essa conta, passaram a ser menos buscadas, conforme Flávio. Sua explicação é de que os passageiros sabem que podem requisitar o ar-condicionado nas modalidades mais baratas. “Se a Uber ela botasse uma tarifa melhor, acho que todo mundo usaria o ar. O que a gente quer é que todo mundo use mesmo, mas tem que ter um valor mais justo, né velho? Às vezes eu mesmo dirijo sozinho no calor, porque se não a conta não fecha, não compensa”.

A servidora pública Hortência de Carvalho, de Minas Gerais, que veio turistar em Salvador, comenta que não foi cobrada pelo uso do ar-condicionado nenhuma vez na capital baiana, mas também diz que aparelhos só costumam estar ligados metade das vezes. O posicionamento da servidora é de que não gostaria de pagar uma taxa extra pela refrigeração. “Taxa extra não. O ar tem que estar no pacote, mas não compro briga por isso. Quando a viagem é curta prefiro tolerar para não ter esse tipo de desgaste com o motorista, de criar uma conversa que pode não ser agradável sem necessidade”, afirma.

A solução do presidente da Coopmap para toda essa questão é que as plataformas façam um ajuste tarifário de forma urgente. “A primeira coisa é que as plataformas não tenham essa taxa exorbitante como é hoje, de que elas podem cobrar de 10% a 60% do valor da corrida. Ela tem que ter uma taxa fixa. Mas o que elas têm que fazer de verdade é um ajuste tarifário, porque nossas tarifas não são reajustadas desde 2016”.

De acordo com Vick não houve incidente de cobrança de motorista pelo uso do ar-condicionado. A cobrança de qualquer valor adicional dos passageiros é proibida pelas diretrizes da Uber. Qualquer valor extra cobrado por fora da plataforma é uma violação às regras de segurança da empresa e pode levar à desativação da conta do motorista envolvida.