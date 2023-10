Usuários do Nubank, Itaú e outros bancos relatam instabilidade no PIX

Usuários dos bancos Nubank, PagBank, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Inter relataram instabilidades no Pix, sistema de transferências instantâneas, nos aplicativos nesta segunda-feira, 25.

No site DownDetector, plataforma que monitora instabilidades, apontou problemas com o Pix ou transferências nos bancos. A maioria dos relatos são sobretudo por lentidão nos sistemas dentro dos bancos e também por transações não efetuadas, além disso, também houve dificuldades em fazer login no aplicativo móvel e operações no internet banking.

Os picos de reclamações começaram por volta de 13h. Em nota, o BB informou que não sofreu instabilidades em seus sistemas nesta segunda. O Bradesco disse que está com seus serviços de Pix operacionais.

No Google Trends, são populares os termos " problema no pix", "Nubank Pix fora do ar", "pix fora do ar", "problema no pix da Caixa", tiveram aumento repentino na última hora.

O Banco Central informou ao A TARDE que os sistemas estão funcionando normalmente.

Em nota, o banco Itaú esclareceu que identificou uma instabilidade no serviço de transferências via Pix no final da manhã. De acordo com a instituição, o processo foi restabelecido e normalizado para todos os clientes. O Itaú pediu ainda desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente.

Segundo o PagBank, não foi verificado instabilidade no seu sistema de Pix, porém afirmou que no início da tarde 25 de setembro houve instabilidade temporária nas transações com outras instituições. "O processo transacional com as demais instituições já foi normalizado e o sistema opera normalmente”

O Nubank informou que identificou uma instabilidade no Pix, mas as operações já voltaram a ocorrer normalmente.

Em nota, o Santander informa que não teve qualquer incidente técnico nesta segunda-feira relacionado aos seus aplicativos, bem como envio e recebimento de Pix. "Como alguns bancos tiveram problemas para receber Pix nesta data, clientes do Santander, como de qualquer outra banco, não puderam enviar Pix às instituições financeiras que estavam com intermitência no recebimento de Pix", apontou o banco

O Portal A TARDE entrou em contato com o Inter e aguarda retorno do banco.