Usuários relatam persistência de instabilidade no app do Bradesco

Aplicativo do Bradesco registras picos de reclamações nesta terça - Foto: Divulgação

Clientes do Bradesco acordaram na manhã desta terça-feira, 16, com mais um momento de instabilidade no aplicativo do banco. Ontem, 15, o app também estava apresentando problemas com os serviços.

Segundo o site Downdetector - plataforma que mostra o relatório de aplicativos que apresentam alguns problemas ao longo do dia -, às 9h22, o Bradesco estava recebendo 202 notificações.

Os principais problemas relatados estão relacionados com a dificuldade em realizar o login no app (80%), operação da internet banking (16%) e do mobile banking (4%). Ontem, o Bradesco também colecionava reclamações a respeito do funcionamento do aplicativo.

Esses dias o branco Bradesco tá babado, o Pix dando erro e agora o aplicativo bugando🤡🤡🤡@Bradesco reage pic.twitter.com/tLcvn7DVFb — Diogo.1313 (@DiogoInvencao) July 15, 2024

O Portal A TARDE entrou em contato com o Bradesco, que confirmou a instabilidade no App PJ do Bradesco, o Net Empresas, e disse que já foi regularizada. "Todos os serviços funcionam normalmente"