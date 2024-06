Vale abre vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade | A TARDE

A Vale anunciou a abertura de vagas de emprego para a contratação imediata. As oportunidades são para diferentes cargos e salários.

As vagas são para ensino médio, curso técnico ou superior. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da empresa mineradora.

Confira os cargos:

Analista de Gestão de Contratos Sênior – Pelotização – Prazo Determinado

Engenheiro Pleno – Porto

Inspetor Orientador Operação Ferroviária I

Eletricista II

Técnico Eletroeletrônica I – Ferrovia

Técnico Especializada de Manutenção

Mecânico Especializado

Supervisor de Diretrizes Básicas de Manutenção Operacional – Usina Pelotização

Técnico em Mecânica I

Engenheiro Sênior – Ferrovia

Mecânico II

Técnico de Planejamento e Programação de Manutenção II

Inspetor Orientador de Diretrizes Básicas I

Operador de Equipamentos e Instalações I

Supervisor de Manutenção de Equipamentos Materiais Rodantes

Supervisor de Diretrizes Básicas de Manutenção Operacional

Inspetora de Manutenção II – Vaga Afirmativa para Mulheres

Operador de Equipamentos Armazém I – Vaga Preferencial para Mulheres

Gerente de Planejamento e Controle

Operador de Máquinas Operatrizes II

>>>Clique aqui para fazer a inscrição

