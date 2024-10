Varejista mira reduzir 70% das emissões de carbono em suas peças até 2030

Gerente Geral de Sustentabilidade da Renner, Eduardo Ferlauto, explicou como funciona méytrica estipulada pela varejista - Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

A emissão de carbono faz parte de diversas ações humanas, que são quase inevitáveis para alguns, como por exemplo, o consumo de laticínios. O Brasil chegou a bater recorde de emissões de carbono, neste ano de 2024, de acordo com o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus (Cams), da União Europeia.

Na moda, a emissão de carbono também segue alta, sobretudo, pelo volume de resíduos têxteis na indústria. A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que o número de vezes que uma roupa é usada antes de ser descartada diminuiu 36%, sendo que a produção de roupas gera entre 2% e 8% das emissões globais de carbono.

É um desafio praticamente impossível extinguir 100% o carbono do planeta, no entanto, algumas instituições, como a Lojas Renner S.A, têm se empenhado em pelo menos neutralizar os impactos do carbono ao meio ambiente, através da geração de carbono neutro, a partir da produção de suas peças.

O projeto para diminuir os impactos do carbono, por meio da promoção da economia circular voltada para a moda sustentável, foi feito em dois ciclos. Hoje, a varejista está no segundo.

“No primeiro, reduzimos as emissões de carbono, agora, no novo ciclo, estamos fazendo a transição do que é matéria-prima e do que é energia que o fornecedor usa, assim a régua sobe, mas vamos estar trabalhando para a redução de carbono, quando usamos matérias primas alternativas, como o fio reciclado, o algodão certificado, como a viscose”, disse o gerente geral de sustentabilidade, Eduardo Ferlauto, sobre um projeto que mira a redução de carbono em até 70% até 2030.

“Essa redução está muito ligada ao que chamamos de transição para uma economia de baixo carbono. O que a Renner precisa fazer para que a temperatura do globo não chegue a 1,5° C graus? Nosso papel é fazer a transição. Hoje, com a cadeia de fornecimento, mexendo em matéria-prima e processo”, explicou Ferlauto em entrevista ao Portal A TARDE.

A Renner atua com base nos pilares dos três R: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. E isso é levado em conta na hora de escolher os fornecedores, promovendo uma transição na cadeia produtiva.



De acordo com Ferlauto, “no primeiro [ciclo], atingimos os quatro compromissos: o principal voltado a produtos, depois trabalhamos com a transição energética, voltando 100% da nossa operação, usando energia renovável de baixa emissão”. Agora, no segundo ciclo, a varejista continua com o propósito de emissão de menos carbono.

*Viajou para São Paulo à convite da Renner S.A