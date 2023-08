Varejo liderou aumento do número de emprego na Bahia entre 2020 e 2021

Um levantamento feio pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) aponta que o varejo, na Bahia, registrou o maior aumento absoluto. Entre 2020 e 2021, todas as três grandes divisões do comércio - varejo, atacado e vendas de veículos, peças e motocicletas – apresentaram crescimento.

O maior aumento percentual em relação ao número de unidades comerciais, porém, veio do comércio de veículos, peças e motocicletas, com alta de 13,1% em um ano, passando de 5.983 unidades em 2020 para 6.768 em 2021 (+785 estabelecimentos).

Já o comércio por atacado teve leve crescimento no número de unidades no estado, de 7.770 em 2020 para 7.812 em 2021 (mais 42 estabelecimentos ou +0,5%).

Em relação ao crescimento do trabalhadores ocupados, o varejo liderou em termos absolutos e percentuais. Entre 2020 e 2021, o número subiu de 332.229 para 365.617, o que representou mais 33.388 pessoas ocupadas (+10,0%). O comércio por atacado apresentou crescimento de 5,9% no pessoal ocupado entre 2020 e 2021 na Bahia, de 61.389 para 65.031 no período (+3.642 trabalhadores). Já o comércio de veículos, peças e motocicletas teve queda no número de empregados, de 41.791 para 38.524 (-7,8% ou -3.267 trabalhadores em um ano).