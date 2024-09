Varejo na Bahia registra crescimento de 1,9% em agosto

Os segmentos de hipermercados e supermercados tiveram maior destaque no mês - Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE l

Na Bahia, o setor de varejo - que é a comercialização de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades - registrou um crescimento de 1,9% em agosto, em comparação ao mês de julho. No mês anterior, entretanto, a Bahia foi um dos estados que registrou queda no varejo, com -2,2.

Os dados são da 20ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, lançado nesta quarta-feira, 11, com base na metodologia proposta pelo time de Consumer Finance do Federal Reserve Board (FED), que considerou operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo. O objetivo é mapear mensalmente os dados de pequenos, médios e grandes varejistas.

Em cenário nacional, o setor apontou uma alta de 1,2% no mês. Os segmentos de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram maior destaque no mês, com aumento de 5,1%, seguido por artigos farmacêuticos (1,3%) e tecidos, vestuários e calçados (1,1%).



Em contrapartida, os outros três segmentos apresentaram queda: material de construção com uma baixa de 1,9%, livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%) e móveis e eletrodomésticos (0,3%). Entre os estados que registraram maior crescimento estão Roraima (12,5%), Amazonas (8,0%), Rio Grande do Sul (6,6%).