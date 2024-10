Veja como usar as tendências do verão 2025 de modo sustentável

Listras são tendências para este verão - Foto: Cláudio Belli

Os tecidos de fibras naturais, como é o caso do linho, são uma ótima escolha para o verão por serem mais leves. Aliado a isso, algumas varejistas, como a Renner, têm adotado, nos últimos anos, a economia circular voltada ao mercado de moda sustentável, como por exemplo, através de parceiros que produzem o algodão agroecológico, assim como a viscose certificada entre outros materiais.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a gerente de estilo da Lojas Renner S.A., Juliana Frasca, afirmou que 70% da produção da varejista hoje é nacional. “Todos esses tecidos são menos impactantes e mais naturais, menos sintéticos, eles tem esses atributos mecânicos e visuais. A produção do linho e outros tecidos naturais, como o linho e o tricoline é feita também em mercado nacional”, explicou Frasca.

“É bacana porque conseguimos alinhar uma produção nacional, de matéria-prima, do tecido, para entregar uma coleção mais atrativa por ser mais leve e fluida. Então, temos esse cuidado de, através da matéria-prima, desdobrar em vários itens da coleção e conseguir gerar uma unidade visual, estética”, complementa. De acordo com ela, os tecidos naturais permitem que as pessoas respirem e transpiram, um tópico importante no calor do verão.

A Renner tem apostado em tecidos naturais durante muitos anos, o que influencia até no tingimento mais natural e de cores mais amainadas. Para isso, a varejista tem como parceiros pequenos produtores de diversas regiões do Brasil.

“Acredito que é uma evolução desse grande laboratório que estamos fazendo junto com esses pequenos produtores. O investimento financeiro também é no desenvolvimento dessas pequenas produções para que elas tenham um pouco mais de escala, como é o caso do algodão agroecológico”, explicou.

Mais do que uma peça de roupa, as escolhas por marcas que prezam pela sustentabilidade, é um lifestyle. Para adotar peças de tecidos naturais e frescos, sem abrir mão das tendências desse verão, veja opções abaixo:

Viscose Certificada e Saia Longa

| Foto: Reprodução | Renner

Vestido Midi em Crepe

| Foto: Reprodução | Renner

Tricoline e Listras

| Foto: Reprodução | Renner

Tricô

| Foto: Reprodução | Renner

Linho: um clássico

| Foto: Reprodução | Renner

Sarja com Algodão Agroecológico