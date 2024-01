Veja se você tem direito ao dinheiro esquecido no Valores a Receber | A TARDE

O Banco Central (BC) anunciou que o Sistema de Valores a Receber (SVR), serviço responsável por resgatar dinheiro esquecido no sistema financeiro, inicia o ano de 2024 com mais de R$ 7,5 bilhões disponíveis para devolução. De acordo com a instituição financeira, até o momento, já foram devolvidos R$ 5,3 bilhões, dos R$ 12,8 bilhões disponibilizados pelas instituições financeiras.

Desde o lançamento do programa, em fevereiro do ano passado, cerca de 16,8 milhões de correntistas, entre pessoas físicas e jurídicas, já resgataram seus valores. No entanto, esse número representa apenas 27,85% do total de 60.492.862 incluídos na lista.

Ainda de acordo com o BC, a maioria dos correntistas que ainda não realizou o saque possui direito a pequenas quantias. Valores de até R$ 10 correspondem a 62,98% dos beneficiários, enquanto valores entre R$ 10,01 e R$ 100 representam 25,71% dos correntistas. Quantias entre R$ 100,01 e R$ 1.000 correspondem a 9,64% dos clientes, e apenas 1,68% têm direito a receber mais de R$ 1.000.

Para saber se você tem direito a receber, basta acessar o portal do Valores a Receber e preencher os dados solicitados. Dentro do Sistema de Valores a Receber (SVR), você vai poder verificar quanto de dinheiro há a receber, a origem desse valor, a instituição que deve devolver o valor e seus dados de contato e outras informações adicionais, quando for o caso.