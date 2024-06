Vendas no varejo de Salvador devem crescer até 10% em junho

- Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

As vendas do comércio em Salvador devem ter bom movimento, com expectativa de crescimento de 5% a 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador.

O cenário é puxado por causa do Dia dos Namorados e das festas juninas. O presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, ainda explica o comportamento esperado para as compras que serão feitas de forma online.

“A gente sempre tem boa procura em junho, seja pela parte culinária ou de serviços, seja pela parte de vestuário, adereços e decoração. A combinação do Dia dos Namorados com a cultura regional junina tem um grande apelo para o consumidor, com aumento do fluxo de pessoas nas lojas ou em compras online”, avalia Nunes.

Nunes acresenta que o tíquete médio levantado pela instituição para a data dos namorados é de R$ 150. Os segmentos mais movimentados em junho, seja em shoppings ou lojas de rua, são os de vestuário, calçados, perfumaria, floricultura, eletrônicos, comidas típicas e adereços. Restaurantes e supermercados tem boa movimentação no período.

Dia dos Namorados no Brasil

Sobre o Dia dos Namorado, a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) divulgaram pesquisa informando que a data deve movimentar R$ 23 bilhões no comércio em todo o país. A data deve levar 96 milhões de consumidores às compras. Segundo a pesquisa nacional, os presentes mais procurados são perfumes, cosméticos e maquiagem, roupas, calçados, jantar, bombons e chocolates.