Vestido de Marilyn Monroe é vendido em leilão por R$ 1,6 milhão | A TARDE

Um vestido rosa de manga comprida de Marilyn Monroe foi leiloado nesta semana por US$ 325 mil, o equivalente a R$ 1,6 milhão. A peça fazia parte de um conjunto de itens icônicos da Playboy e foi usada apenas uma vez pela modelo.

Fabricado para a Saks Fifth Avenue, em Nova York (EUA), pelo estilista de moda italiano Emilio Pucci, o vestido era esperado para receber lances entre US$ 40 mil e US$ 60 mil (R$ 200 mil a R$ 300 mil), oito vezes menor que o valor vendido.

No mesmo leilão foram vendidos a primeira edição da revista Playboy, um vestido preto usado em O Pecado Mora ao Lado, um maiô do filme O Mundo da Fantasia, um guarda-chuva utilizado em uma sessão de fotos de 1949 e um sutiã preto, emoldurado com uma foto da própria Monroe.

Marilyn Monroe faleceu em 4 de agosto de 1962 após sofrer uma overdose por barbitúricos. A modelo tinha 36 anos e tornou-se um dos maiores ícones de Hollywood. Ela fez inúmeros filmes que marcaram uma geração, como Os Homens Preferem as Loiras (1953), Como Agarrar um Milionário (1953) e O Pecado Mora ao Lado (1955). Marilyn também estampou a capa da 1ª edição da revista Playboy, em 1953.