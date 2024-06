Viagem de férias planejada evita dívidas inesperadas

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Tirar férias para relaxar em uma viagem é o sonho de muitas pessoas, mas antes de embarcar, é fundamental fazer um planejamento financeiro para evitar surpresas desagradáveis com a fatura do cartão e conseguir preços mais baixos do que de última hora. Especialistas em finanças destacam que passagens e hospedagens representam a maior parte dos gastos no orçamento, mas outros custos, como alimentação, deslocamentos, passeios, ingressos, compras, câmbio e vestuário específico, também devem ser levados em consideração.

De acordo com Idenilson Vieira, superintendente da empresa de crédito e investimentos Plataforma Invest, planejar financeiramente uma viagem de férias com antecedência é essencial para garantir que você aproveite ao máximo não somente o seu dinheiro, mas também o seu tempo. Com um planejamento adequado, o superintendente garante que você pode evitar dívidas inesperadas e desfrutar de cada momento da sua viagem de forma plena e tranquila. Componentes como transporte, hospedagem, alimentação, passeios e atividades são os principais a serem orçamentados com antecedência, segundo Vieira.

“Um orçamento detalhado ajuda a controlar os gastos, permite identificar áreas para economizar e destinar mais recursos para o que realmente importa. Ao definir um orçamento realista, você pode prevenir dívidas por evitar o uso excessivo de crédito e permitir pagamentos antecipados que diluem custos; isso proporciona tranquilidade para aproveitar a viagem sem preocupações financeiras e flexibilidade para lidar com imprevistos”, declara superintendente da Invest.

Danhil Medeiros, consultor de gestão empresarial e sócio da Arcos Consultoria, reforça que a antecedência gera a oportunidade de pesquisar e comparar preços, buscando por promoções e descontos, tarifas mais baixas que podem ajudar a reduzir os custos da viagem como passagens, pacotes de hospedagem e cotação da moeda estrangeira se for uma viagem internacional.

“Planejar com antecedência permite melhor organização do itinerário da viagem, reserva de ingressos antecipados para atividades populares que podem ter vagas limitadas e geram grandes filas no dia da visita, além de evitar imprevistos de última hora. Isso garante uma experiência mais tranquila e satisfatória durante as férias e evita o estresse financeiro pós-viagem”.

Destino internacional

Com a ideia de planejar a viagem com antecedência e realizar um sonho antigo, o gerente comercial Emerson Caldas, de 26 anos, decidiu se organizar para tirar férias da empresa onde atua no ramo de facilities e embarcar em sua primeira viagem internacional. Caldas começou a se planejar em janeiro para a viagem realizada agora em junho, com destino a Londres. "Comecei pensando nas passagens, transporte dentro da cidade, valores de atração, valores de restaurantes para alimentação e compras com itens necessários para levar. Antes da viagem, fui pensando em todas as atrações que ia colocando no meu roteiro para ter ciência do custo necessário para tal atividade”.

Na hora de voltar para casa, Emerson Caldas dá uma dica para quem não quer gastar mais do que o orçamento previsto para a viagem: "Souvenirs não são interessantes comprar próximo a atrações, pois os custos são mais altos. Assim, encontrar valores mais acessíveis, bem como escolher para quais pessoas você vai levar lembrancinhas", compartilha.

Após três meses organizando sua viagem de férias para a Chapada Diamantina, a analista de crédito Catucha Santos diz que se sente preparada para viajar e que o planejamento foi fundamental para não acarretar em prejuízo ou frustração futura. “Quaisquer viagens incorrem em despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação, passeios/atrações e demais que possam surgir. Em situações de descontrole financeiro, além de fugir do que fora planejado, pode gerar arrependimentos (emocionais) e comprometimento de renda acima do esperado”.

A analista ainda comenta que na hora de se hospedar, a avaliação do local e recomendações sempre têm alta relevância no processo. “Costumo buscar hospedagens que atendam a minha necessidade de maneira satisfatória e, principalmente, de acordo com o objetivo da viagem”.

Para que tudo ocorra bem na viagem, é essencial considerar todos os custos envolvidos e aproveitar para comprar tudo o que for possível antecipadamente. Danhil Medeiros sugere que a primeira prioridade deve ser buscar as passagens aéreas para evitar gastos mais elevados perto do período da viagem e garantir bons assentos. Em seguida, é importante encontrar uma hospedagem bem localizada e bem avaliada em sites especializados, com um valor acessível ao seu orçamento.

"É importante considerar vários componentes imprescindíveis para garantir uma estimativa precisa de todos os custos envolvidos, como, por exemplo, as passagens aéreas, trem, ônibus, ou qualquer outro meio de transporte necessário para chegar ao seu destino e se locomover durante a viagem", explica. Além disso, Danhil enfatiza a importância de reservar um valor para compras pessoais e souvenirs, adquirir um seguro de viagem para cobrir possíveis imprevistos e preparar-se para gastos extras e taxas adicionais que possam surgir.

Época de alta demanda

Para Idenilson Vieira, é essencial também considerar o período da viagem, mencionando que há um aumento nos custos durante as festividades de São João. “Planejar uma viagem nessa época pode ser um desafio financeiro, especialmente devido ao aumento nos preços de passagens e hospedagem causado pela alta demanda. No entanto, com estratégias bem pensadas, é possível aproveitar essa época festiva sem comprometer o orçamento”.

Ao viajar para o exterior, Vieira diz que é preciso estar preparado financeiramente, especialmente em relação ao câmbio, sendo recomendado monitorar as taxas de câmbio antes da viagem e trocar pequenas quantias aos poucos para aproveitar momentos favoráveis.

“Alerto contra trocar grandes quantias no aeroporto devido às taxas elevadas e sugiro procurar casas de câmbio na cidade ou utilizar agências bancárias. Utilizar cartões de crédito pode ser vantajoso devido às boas taxas de conversão, além de oferecer segurança e conveniência, no entanto, é importante também levar uma quantia em espécie para emergências e informar o banco sobre a viagem para evitar bloqueios”, complementa Vieira.

