Vice-presidente de atacado do Bradesco pede demissão | A TARDE

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 27, que Eurico Ramos Fabri, vice-presidente responsável pelo banco de atacado, pediu demissão justificando motivos pessoais. A instituição bancária ainda não tem um substituto para o posto.

A iniciativa de demissão ocorreu após o Bradesco anunciar uma mudança de CEO, no último dia 23. A saída de Octavio de Lazari Júnior da presidência do banco pegou de surpresa gestores e analistas do mercado financeiro. Ele deixou o cargo que ocupava desde 2018 antes da aposentadoria. O sucessor escolhido foi Marcelo de Araújo Noronha, que era o vice-presidente de varejo da empresa.

As mudanças em cargos de gestão ocorrem em momento de atuação do Bradesco para melhorar sua rentabilidade. Analistas de mercado afirmam que a instituição financeira enfrenta dificuldades para alcançar o desempenho de seu principal concorrente privado, o Itaú.

Sobre Fabri

Ao longo de sua trajetória profissional, Eurico Ramos Fabri também ganhou destaque pelo período em que trabalhou como membro suplente de empresas de grande porte.

Formando em economia, Eurico Ramos Fabri tem especialização na área de finanças. Antes de entrar ser contratado pelo Bradesco, teve destaque profissional em seu período na Fidelity Processadora S.A.

Em 2008, Fabri iniciou sua trajetória no banco com um maiores números de correntistas do Brasil, o Bradesco. Pouco mais de 10 anos depois, o executivo se tornou uma das figuras de destaques dentro da instituição financeira.