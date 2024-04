Voa Brasil começa a operar em abril, diz ministro | A TARDE

O programa Voa Brasil está pronto, e deve ser lançado ainda neste mês, segundo anunciou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta quarta-feira, 3, durante evento de lançamento do programa Asas para Todos.

A iniciativa do governo federal de ofertar passagens aéreas por R$200 foi anunciada em março de 2023 pelo ex-titular da pasta, o ministro Márcio França. O programa precisou ser adiado por conta da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O projeto está pronto. De fato, coincidiu com a agenda do presidente Lula, mas a gente espera que, agora, em abril, a gente deva lançá-lo”, disse o ministro.

Voa Brasil vem sendo postergado desde o início do ano, por conta de dificuldades relatadas pelas companhias aéreas. Elas alegam algumas dificuldades para baixarem os preços aos usuários, como o preço alto do querosene de aviação (QAV) e o passivo judicial, sobretudo de clientes que pedem indenização por atrasos e cancelamentos de voos.

O Programa Voa Brasil, do governo federal, vai ofertar 5 milhões de passagens a R$ 200 para um público definido. Aproximadamente 21,7 milhões de brasileiros poderão participar, sendo 21 milhões de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que ganham até 2 salários mínimos (R$ 2.824) e 700 mil alunos do Prouni.