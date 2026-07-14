ECONOMIA
Você pode ter dinheiro esquecido no Banco Central; veja como consultar
Recursos pertencem a pessoas físicas e empresas, segundo a BC
O Banco Central (BC) atualizou nesta terça-feira, 14, o balanço do sistema Valores a Receber e informou que ainda existem R$ 6,24 bilhões esquecidos por clientes em instituições financeiras de todo o país. Os dados consideram valores disponíveis até maio deste ano.
Em março, o montante era de R$ 10,6 bilhões. Parte desses recursos foi transferida para um fundo público utilizado na viabilização do programa Desenrola 2.0, o que explica a redução do total disponível.
Do valor atual, cerca de R$ 4,4 bilhões pertencem a mais de 24 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,8 bilhão está vinculado a aproximadamente 2,2 milhões de empresas, segundo informações divulgadas pelo g1.
Como consultar o dinheiro esquecido
O Banco Central disponibiliza um sistema online para verificar se pessoas físicas, empresas ou até mesmo pessoas falecidas possuem valores a receber em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.
A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial neste link: valoresareceber.bcb.gov.br.
Para solicitar a devolução do dinheiro, o usuário precisa informar uma chave Pix válida. Caso não tenha uma chave cadastrada, será necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira responsável para combinar outra forma de recebimento.
Também é possível criar uma chave Pix e retornar ao sistema posteriormente para concluir a solicitação.
Consulta de valores de pessoas falecidas
O sistema também permite verificar se pessoas falecidas deixaram recursos esquecidos. Nesse caso, apenas herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais podem fazer a consulta.
Além da verificação no portal do Banco Central, é necessário preencher um termo de responsabilidade e entrar em contato com as instituições financeiras onde os valores estão registrados para conhecer os procedimentos específicos de liberação.
Como fazer a consulta
- Acesse o site oficial do Valores a Receber
- Informe o CPF ou CNPJ
- Verifique se há valores disponíveis
- Informe uma chave Pix para receber o dinheiro
- Acompanhe o prazo de devolução informado pela instituição