Você pode ter dinheiro esquecido no Banco Central; veja como consultar

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O Banco Central (BC) atualizou nesta terça-feira, 14, o balanço do sistema Valores a Receber e informou que ainda existem R$ 6,24 bilhões esquecidos por clientes em instituições financeiras de todo o país. Os dados consideram valores disponíveis até maio deste ano.

Em março, o montante era de R$ 10,6 bilhões. Parte desses recursos foi transferida para um fundo público utilizado na viabilização do programa Desenrola 2.0, o que explica a redução do total disponível.

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Do valor atual, cerca de R$ 4,4 bilhões pertencem a mais de 24 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,8 bilhão está vinculado a aproximadamente 2,2 milhões de empresas, segundo informações divulgadas pelo g1.

Como consultar o dinheiro esquecido

O Banco Central disponibiliza um sistema online para verificar se pessoas físicas, empresas ou até mesmo pessoas falecidas possuem valores a receber em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial neste link: valoresareceber.bcb.gov.br.

Para solicitar a devolução do dinheiro, o usuário precisa informar uma chave Pix válida. Caso não tenha uma chave cadastrada, será necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira responsável para combinar outra forma de recebimento.

Também é possível criar uma chave Pix e retornar ao sistema posteriormente para concluir a solicitação.

Consulta de valores de pessoas falecidas

O sistema também permite verificar se pessoas falecidas deixaram recursos esquecidos. Nesse caso, apenas herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais podem fazer a consulta.

Além da verificação no portal do Banco Central, é necessário preencher um termo de responsabilidade e entrar em contato com as instituições financeiras onde os valores estão registrados para conhecer os procedimentos específicos de liberação.

Como fazer a consulta