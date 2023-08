Volkswagen suspende contratos de 800 funcionários em Taubaté

A partir do dia 1º de agosto, a Volkswagen vai colocar em suspensão os contratos de 800 funcionários na fábrica de Taubaté (SP). Essa medida foi comunicada pelo Sindicato dos Metalúrgicos nesta segunda-feira, 17, e tem previsão de durar entre dois e cinco meses.

A unidade de Taubaté, que emprega cerca de 1,3 mil trabalhadores e é responsável pela produção do Polo Track, um dos carros mais vendidos no Brasil durante o programa de incentivo à indústria, será afetada por essa decisão. A Volkswagen buscou créditos no valor de R$ 100 milhões junto ao governo federal para reduzir o custo dos carros com preço inferior a R$ 120 mil.

A empresa justifica que a suspensão é necessária para ajustar a produção à demanda de vendas e ressalta que esse acordo foi negociado em conjunto com os funcionários e o sindicato.

Essa suspensão em Taubaté vem após um mês da Volkswagen ter paralisado a produção de veículos em suas fábricas em São José dos Pinhais (PR) e São Bernardo do Campo (SP), também buscando equilibrar a produção em relação ao volume de vendas.