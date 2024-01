Volume dos Serviços cresce 0,4% em novembro, aponta IBGE | A TARDE

O volume de serviços no Brasil variou 0,4% em novembro de 2023 em comparação com outubro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. O resultado positivo acontece após uma série de três taxas negativas (agosto, setembro e outubro), período em que acumulou uma perda de 2,2%.

O setor cresceu 10,8% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 2,6% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).

Sem ajuste sazonal, o mês tem o volume de queda de -0,3 % em comparação com novembro de 2022. O acumulado do ano passado foi de 2,7% frente a igual período de 2022 e o acumulado dos últimos doze meses caiu de 3,6% em outubro para 3,0% em novembro de 2023, em seu resultado menos intenso desde julho de 2021 (2,9%).

O aumento no volume de novembro foi acompanhado por três das cinco atividades de divulgação: outros serviços (3,6%); profissionais, administrativos e complementares (1,0%) e serviços prestados às famílias (2,2%); com o primeiro acumulando ganho de 4,9% entre setembro e novembro; o segundo avançando 2,1% no período outubro-novembro e o último recuperando as perdas de outubro (-1,8%).

Em sentido oposto, as únicas retrações do mês foram dos transportes (-1,0%) e dos serviços de informação e comunicação (-0,1%), com a primeira atividade emplacando o quarto revés consecutivo, com perda acumulada de 5,3%; e a última em ligeiro decréscimo (-0,1%), após assinalar ligeira variação positiva em outubro (0,2%).