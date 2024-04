Voos ligando Chile e Argentina ao estado 'sacodem' agências de viagens | A TARDE

Os voos de Buenos Aires (Argentina) para Salvador e Porto Seguro, com operações da companhia aérea Gol, e as linhas de Santiago (Chile) para a capital baiana, abertas pela Sky Airlines, geraram um maior interesse de agências de viagens dos dois países, em comercializar pacotes para os destinos baianos. Para aproveitar esse momento de potencial demanda, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) participa do Roadshow Partiu Brasil 2024, realizado pela operadora turística Infinitas Travel, em três cidades sul-americanas.

O evento promocional itinerante começou na segunda-feira, 18, em Santiago, e reuniu 150 agentes de viagens chilenos, que foram capacitados pela Setur-BA sobre a diversidade de atrativos nas 13 zonas turísticas baianas, com ênfase na Baía de Todos-os-Santos, Costa dos Coqueiros e Costa do Dendê, em função da logística da conectividade aérea da capital do Chile com Salvador. A secretaria também manteve contato de negócios com 13 operadoras de turismo do país andino.

“A largada do roadshow foi muito boa. Os agentes receberam informações detalhadas sobre os voos da SKY, ligando Santiago a Salvador, com tarifas de baixo custo, além da variedade de experiências que o turismo baiano oferece. A conectividade aérea direta do Chile com a Bahia é um diferencial na venda de pacotes de viagens para o estado, cuja tendência é de crescimento”, relatou o técnico de promoção da Setur-BA, Luiz Castro.

Nesta quarta, 20, e quinta-feira, 21, as ações promocionais do Governo da Bahia acontecem nas cidades argentinas de Buenos Aires e Córdoba, respectivamente, para um total de 250 profissionais do turismo. A Argentina lidera a emissão de visitantes internacionais para destinos baianos.

Promoção nacional

Nesta semana, a Setur-BA participa, também, de três eventos no Brasil, visando ampliar o número de turistas nacionais que visitam a Bahia. O órgão estará na Feira Ugart (União Gaúcha dos Operadores e Representantes do Turismo), em Porto Alegre; no Workshop Masterop Travel, em Maceió; e no Pesca & Companhia Trade Show, na cidade de São Paulo.