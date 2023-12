WhatsApp lança mensagem de áudio que desaparece após ser ouvida | A TARDE

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira, 7, um novo recurso que permitirá áudios que desaparecem após serem reproduzidos na conversa. A ferramenta deve estar disponível nos próximos dias.

O aplicativo de mensagem instantânea já permite o envio de vídeos e imagens com visualização única desde 2021. Segundo a empresa, a ideia é dar mais controle da privacidade aos usuários.

"Assim como todas as suas mensagens pessoais, o WhatsApp protege suas mensagens de voz com criptografia de ponta a ponta por padrão, e o recurso de visualização única é apenas mais um exemplo de nossa contínua inovação em privacidade", afirmou a empresa, em comunicado.

Como usar

Para utilizar o recurso de reprodução única dos áudios, é preciso clicar no ícone de áudio ao lado da conversa no Whatsapp, e arrastar para cima. Assim que terminar de gravar o áudio, clicar no ícone “1”, que também fica disponível no envio de imagens e vídeos.

Depois de reproduzido, o áudio fica indisponível. Não é possível enviar, compartilhar e nem salvar o áudio após ouvido.