Xícara bilionária: gigante americana compra dona do café Pilão

A Keurig Dr Pepper anunciou um acordo para adquirir a holandesa JDE Peet’s, dona das marcas Peet’s Coffee e café Pilão no Brasil. O valor foi exorbitante, chegando a US$ 18 bilhões.

Segundo comunicado, os acionistas da JDE Peet’s receberão 31,85 euros por ação (cerca de US$ 37) em dinheiro, valor que representa um prêmio de 33% em relação à média dos últimos três meses.

JDE Peet’s tem sede em Amsterdã e é avaliada em aproximadamente US$ 15 bilhões.

Keurig Dr Pepper tem valor de mercado estimado em US$ 50 bilhões.

Após a conclusão do negócio, a companhia norte-americana pretende se dividir em duas empresas listadas nos Estados Unidos:

uma dedicada ao segmento de café, com receita anual de cerca de US$ 16 bilhões;

outra focada em refrigerantes e bebidas energéticas, como Dr Pepper, 7UP, Snapple, Bloom e Ghost, com faturamento próximo de US$ 11 bilhões.

Presença global

A operação faz parte de uma estratégia que prevê a cisão dos negócios de café em uma empresa independente de capital aberto. De acordo com o CEO Tim Cofer, a transação fortalece a presença global da companhia, já que a Keurig é mais concentrada na América do Norte, enquanto a JDE Peet’s atua com força na Europa, América Latina e Oriente Médio.

A movimentação também marca uma reversão parcial da fusão de 2018, que havia unido a fabricante de café Keurig e a Dr Pepper em um dos maiores acordos mundiais no setor de bebidas não alcoólicas.

Apesar de enfrentar concorrência acirrada no mercado de café, a Keurig Dr Pepper registrou melhora recente no desempenho do segmento e realizou dois reajustes de preços apenas neste ano.