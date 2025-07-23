XP acelera expansão no Norte e Nordeste com foco em educação financeira

- Foto: Divulgação

Com o objetivo de consolidar sua presença fora do eixo Rio-São Paulo, a XP Investimentos vem acelerando sua expansão nas regiões Norte e Nordeste do país.

A estratégia passa por um tripé claro: proximidade, educação financeira e presença física, com destaque para a formação de assessores locais que compreendam a cultura e os desafios regionais.

Durante a Expert XP 2025, em São Paulo, a líder regional da companhia para o Norte e Nordeste, Larissa Falcão, reforçou que a empresa enxerga um "clima de oportunidade gigantesca" nessas regiões. Segundo ela, o perfil conservador dos investidores locais está mudando.

“Ainda há quem guarde dinheiro em casa, mas vemos uma transformação em curso. O assessor XP é como um empilhador de grãos de areia — vai construindo confiança, pouco a pouco”, explicou.

A XP segue ampliando sua equipe regional. Um novo escritório será inaugurado ainda este ano em Salvador, na região da Tancredo Neves, com a missão de oferecer um atendimento próximo e personalizado.

“Nosso assessor é o médico das finanças. Queremos estar ao lado do cliente em momentos importantes da vida, como herança, separação ou sucessão patrimonial”, destaca Larissa.

Além da capital baiana, a empresa tem fortalecido a atuação em cidades estratégicas para o agronegócio, como Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Nessas localidades, assessores especializados oferecem soluções como trava cambial e crédito estruturado, com foco na previsibilidade e inteligência financeira para produtores rurais de todos os portes.

Outro foco da XP na região é a formação da nova geração de investidores. A empresa desenvolve programas específicos para filhos de grandes clientes, com trilhas de liderança, governança e visitas a negócios de sucesso do Norte e Nordeste, como o Grupo Mateus. “Queremos que os herdeiros sejam também gestores e multiplicadores de riqueza”, afirma a executiva.

A XP também aposta em inovação no relacionamento com os clientes. Segundo Larissa, o novo modelo da empresa permitirá que cada investidor escolha a forma como quer ser atendido — seja por taxa fixa, por produto utilizado ou por gestão de carteira. “Nos países desenvolvidos isso já é realidade. No Brasil, estamos trazendo essa liberdade de escolha, colocando todas as cartas na mesa”, finaliza.