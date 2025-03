XP é acusada de operar esquema de pirâmide e ação predatória

A Grizzly é especializada em procurar problemas nas empresas para apostar na queda das ações - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A XP foi alvo de acusações graves feitas pela casa de análises norte-americana Grizzly Research LLC. A Grizzly publicou um relatório onde afirma que lucros da instituição financeira brasileira dependem de um esquema de pirâmide e que a XP “empurra agressivamente” aos seus clientes “produtos de investimento predatórios”.

No relatório, XP é acusada de fraude ao operar um “esquema Ponzi massivo facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo”. A fraude ocorreria a partir dos fundos Gladius e Coliseu, em uma estrutura baseada na venda de Certificados de Operações Estruturadas (COEs). “Sem o Gladius e o Coliseu, a XP não seria lucrativa. COEs são produtos de investimento predatórios que a XP empurra agressivamente para seus clientes de varejo brasileiros”, diz o relatório da Grizzly.

A Grizzly é especializada em procurar problemas nas empresas para apostar na queda das ações.

O que diz a XP

A XP se pronunciou a respeito das denúncia, na qual ela afirmou que são "falsas, incorretas e imprecisas".

“A companhia cumpre com a lei e segue todas as normas estabelecidas por órgãos reguladores, como CVM, SEC, Banco Central, dentre outros, e tem suas operações auditadas regularmente por instituições independentes”, destaca o texto.

A empresa também declarou que “serão tomadas todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research” e reiterou “seu compromisso com a integridade e a confiança de seus clientes, parceiros e acionistas, e continuará a operar com os mais altos padrões de ética e transparência no mercado financeiro”.