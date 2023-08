Zoom convoca seus funcionários para trabalho presencial

O Zoom, uma das populares plataformas de videoconferência, conhecida por ser palco de reuniões e atividades remotas durante a pandemia de Covid-19, está chamando seus funcionários para o trabalho presencial.

A empresa disse que funcionários que moram a 80 quilômetros de um escritório da Zoom devam trabalhar presencialmente pelo menos duas vezes por semana. Disse ainda acreditar que uma "abordagem híbrida estruturada" é mais eficaz.

Em 2020, a receita da Zoom disparou em 2020 - um salto impulsionado pelos milhões de pessoas que começaram a trabalhar no sistema de home office. As reuniões diárias do Zoom saltaram de 10 milhões no ano anterior para mais de 300 milhões.

Segundo o jornal The New York Times, colaboradores receberam um comunicado da empresa informando sobre o retorno do modelo de trabalho “para interagir com suas equipes”. Ainda segundo o jornal, as mudanças começam a ocorrer entre agosto e setembro.