3ª edição da Bahia Model United Nations é iniciada nesta segunda

A terceira edição da Bahia Model United Nations (BaMun) foi iniciada nesta segunda-feira, 2, no Hotel Fiesta, em Salvador, com a participação de mais de 400 estudantes e egressos da rede estadual de ensino dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

O Estado da Bahia é o único do país a realizar a atividade, que consiste em uma simulação inspirada nas reuniões dos comitês da Organização das Nações Unidas (ONU), através da qual os jovens participantes terão a oportunidade de debater problemas globais, representando diplomatas de países no posicionamento oficial da delegação.

Durante o encontro, que prossegue até quinta-feira, 5, os jovens vão debater pautas globais, atuando como diplomatas de países no posicionamento oficial da delegação.

A secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, participou da abertura do evento, que traz como tema a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

"É com muita alegria que, hoje, estamos dando início à BaMun. Nós somos a única no Brasil que fazemos essa agenda, que é uma agenda para empoderarmos a juventude, para que possa compreender os espaços de decisão e de poder. Os estudantes vão passar aqui alguns dias debatendo temas estratégicos e importantes para a vida da juventude, como educação, saúde, desenvolvimento econômico, conflitos territoriais. Eles vão vivenciar um debate como acontece na ONU. Tem aqui estudantes da Bahia inteira. Então, a gente fica muito feliz, porque essa ação empodera a juventude, protagoniza o estudante e valoriza cada lugarzinho da Bahia, fazendo com que os estudantes acumulem e ganhem mais aprendizagem e mais conhecimento. É investindo na educação e no protagonismo estudantil que reafirmamos o nosso compromisso de garantir o direito de aprender da juventude", destacou.

Do total de 408 estudantes, 360 participam das simulações em 16 comitês e outros 48 atuam na organização do encontro. Cada comitê discute, no mínimo, um ODS da Agenda 2030, a exemplo de saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero. Cada participante contribuiu com um quilo de alimento não perecível para a campanha do Programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado.

Dentro da programação, os estudantes participarão da Feira das Nações, na qual cada um dos 27 NTEs representará um país. A proposta do BaMun é trazer o debate realizado em nível internacional para perto dos estudantes da rede estadual de ensino, potencializando, por exemplo, suas habilidades de pesquisa e oratória.

Os participantes comentaram sobre o significado do evento na sua trajetória acadêmica. Gustavo Moraes Vidal, 18 anos, cursando o 3° ano no Colégio Estadual Professor Luiz Navarro de Brito, no município de Cícero Dantas, assegurou que participar deste evento "é uma oportunidade única", como estudante.

"Tem um significado grande, pois se trata de uma política pública de Estado que motiva nós, estudantes, a debater e conhecer ainda mais cada problemática que vem sendo discutida mundialmente, a exemplo do hidrogênio verde como alternativa para a transição energética. Além disso, através do BaMun, podemos desenvolver as nossas habilidades em oratória, persuasão e trabalho em grupo, entre outras, bem como temos a chance de trocar ideias com pessoas de diferentes realidades", relatou.

O estudante Thiago Araújo, 18 anos, do 3° ano do Colégio Estadual Heitor Vila Lobos, no bairro do Cabula VI, em Salvador, destacou a importância de estar presente no BaMun.

"Aqui, vamos debater temas políticos, econômicos e sociais relevantes para a nossa sociedade, a exemplo da crise humanitária na União Africana. Estarmos nesse lugar discutindo pautas que estão na ordem do dia tem um grande valor para o nosso crescimento como estudante e cidadão", disse.