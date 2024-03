A TARDE Educação amplia debate sobre tecnologias | A TARDE

Acontece nesta quarta-feira, 20, a 1ª edição do Workshop+Webinar Tecnologia e Educação – Um Olhar na Práxis Pedagógica, para pedagogos e profissionais de educação parceiros do programa A TARDE Educação. O evento, organizado pelo programa do Grupo A TARDE, acontecerá das 8h às 17h, no Boulevard Side Empresarial, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Profissionais da área terão oportunidade de contribuir com a discussão e o desenvolvimento de habilidades na utilização de tecnologias digitais e ferramentas de comunicação na sala de aula. O evento contará com transmissão ao vivo pelo A TARDE Play, coffee break, almoço e sorteios de brindes.

Para a gerente executiva de Educação do Grupo A TARDE, Andrea Silveira, as parcerias entre instituições educacionais e a mídia são essenciais para promover a educação de maneira eficaz, para ampliar a divulgação de programas educacionais, compartilhar recursos e histórias de sucesso, além de envolver a comunidade de forma significativa.

“A mídia pode fornecer alcance e visibilidade que as instituições educacionais por si só podem não ter, enquanto as instituições educacionais podem trazer conhecimento especializado e credibilidade para as iniciativas. Juntas, essas parcerias podem ajudar a aumentar o impacto e a eficácia das iniciativas educacionais”, acrescentou Andrea Silveira.

Integração efetiva

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, classificou o evento como uma oportunidade de aprender sobre integração efetiva da tecnologia no ambiente de aprendizado, melhorando, assim, a qualidade da educação que oferecem aos estudantes.

“Com o avanço da tecnologia, torna-se essencial que os educadores estejam atualizados e preparados para aproveitar as ferramentas disponíveis para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E esse objetivo se alinha com a missão do A TARDE Educação, que é promover a excelência na educação, oferecendo recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional para os educadores”, destacou Márcia Firmino.

Palestrantes

Também representando o A TARDE Educação, a pedagoga Berta Cunha destacou que a programação terá como enfoque as relações midiáticas e suas implicações pedagógicas cotidianas, trazendo uma discussão atual sobre o uso de telas nas escolas.

“Os palestrantes convidados são especialistas em diversas áreas de atuação e trarão contribuições teóricas atualizadas, tornando nosso evento um local propício a discussões e aprendizados colaborativos, conduzindo os educadores presentes à vanguarda educacional contemporânea”, pontuou Berta Cunha.

Entre os convidados estão Janaína Bastos, mestra em educação, neuropsicopedagoga, doutoranda em difusão do conhecimento; a psicóloga clínica escolar Paula Lisboa; e o professor de linguagens Alírio Patrício.