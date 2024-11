A TARDE Educação anuncia finalistas da 6ª edição do Concurso Cultural - Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, anunciou nesta sexta-feira, (1º), a lista dos finalistas da 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira, 25.

Com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, a iniciativa foi destinada a estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiras do Programa.

O CCJJ incentivou a criatividade dos alunos em diferentes formatos de mídia. As produções foram distribuídas em três categorias: Tirinhas, para o Ensino Fundamental I; Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, destinado ao Ensino Médio e EJA.

A comissão julgadora avaliou os trabalhos de acordo com critérios como originalidade, relevância ao tema, criatividade e adequação às diretrizes de cada categoria, selecionando três finalistas por categoria.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia especial no dia 12 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Além de receber prêmios exclusivos, as produções vencedoras serão publicadas e divulgadas nos canais de comunicação do Grupo A TARDE.

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista tem apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás e Suzano.

Confira abaixo a lista dos finalistas em ordem alfabética:

Tirinhas

Estudante: Elias Oliveira Xavier

Série: 3º ano do Ensino Fundamental I

Orientadora: Sandra Alves Moura de Jesus

Instituição: Escola Municipal Reverendo Rodrigo Silva Santana

Município: Simões Filho

Estudante: Isadora Francine Pessoa dos Santos Andrade

Série: 5º ano do Ensino Fundamental I

Orientadora: Lirane Cássia

Instituição: Escola Municipal General Labatut

Município: Salvador

Estudante: Sarah Kelly Lima de A. Silva

Série: 5º ano do Ensino Fundamental I

Orientadora: Jaqueline Santos de Souza

Instituição: Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz

Município: Salvador

Videoreportagem

Estudante: Luan Pablo Jesus

Série: 9º ano do Ensino Fundamental II

Orientador: Agildo da Hora Ferreira Sobrinho

Instituição: Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite

Município: Simões Filho

Estudante: Max Suilly dos Santos Castro

Série: 8º ano do Ensino Fundamental II

Orientador: Gabriel Magalhães Silva

Instituição: Escola Municipal Professor Avalino Nunes Rodrigues

Município: Sítio do Mato

Estudante: Ruan Filipe Alcântara

Série: 7º ano do Ensino Fundamental II

Orientadora: Cristiane de Araújo Ferreira

Instituição: Escola Municipal Denise Tavares

Município: Camaçari

Artigo de Opinião

Estudante: Deane Souza Mendes

Série: 3º ano do Ensino Médio

Orientador: Reginaldo Silva Araújo

Instituição: Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos

Município: Seabra

Estudante: João Gabriel Santos de Oliveira

Série: 3º ano do Ensino Médio

Orientadora: Emanuele da Silva Pereira Peruzzo

Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul

Município: Gandu

Estudante: José Gabriel Brito Alencar

Série: 2º ano do Ensino Médio

Orientadora: Joázila dos Santos Nascimento

Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco