A TARDE Educação celebra 28 anos de educomunicação | A TARDE

O Programa A TARDE Educação, uma iniciativa de responsabilidade social empresarial do Grupo A TARDE, celebra 28 anos neste domingo, 28, marcando quase três décadas de dedicação à formação de leitores e à promoção da educação através do uso do jornal em sala de aula. Desde sua criação, em 1996, o Programa tem se destacado por ser o único do gênero a integrar a Associação Nacional de Jornais (ANJ), tendo origem na visão pioneira do ex-presidente do Grupo A TARDE, Renato Simões, com apoio e condução do professor e ex-diretor-geral Edivaldo Boaventura.

Ao longo dos anos, o Programa A TARDE Educação se consolidou como uma importante plataforma de Educomunicação, unindo a experiência presencial e online para enriquecer o ambiente escolar e promover discussões construtivas. Como pilar fundamental da sua fundação, busca cultivar a leitura e o pensamento crítico entre estudantes e professores, utilizando o jornal como ferramenta educacional.

A secretária estadual de Educação, Rowenna Brito ressalta que o programa soma esforços com o Governo do Estado, no sentido de ampliar as estratégias e uso de ferramentas para fortalecer a Educação na Bahia. Além de dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas nas escolas públicas estaduais, o programa promove e valoriza a educação ao auxiliar estudantes na construção do percurso de vida. “Eles são colocados em contato com informações das mais diversas, para a formação de um senso crítico e promoção da aprendizagem para a cidadania, a liberdade e a democracia”, diz.

Rowenna destaca também a participação e o envolvimento dos professores nesse processo. “Os professores são imprescindíveis na produção de conhecimento e execução de projetos que municiam o Jornal A TARDE na elaboração de conteúdos educativos para o Programa A TARDE Educação”, afirma, citando também a importância do acesso de professores e estudantes ao acervo de Biblioteca Digital.

“São conteúdos relevantes que possibilitam que estudantes e professores da rede pública estadual possam ampliar a produção de conhecimentos. O programa se soma a ações como o Projeto Ler, desenvolvido pela Secretaria da Educação, com o objetivo de fomentar e orientar as iniciativas de promoção à leitura, na sua variedade de gêneros textuais. Desta forma, colabora para que a SEC siga trabalhando as diretrizes curriculares de forma transversal e potencializando a educação que transforma a vida das pessoas para além dos muros da escola”, conclui.

Para o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, o programa é fruto do compromisso de promover, ao longo dos quase 112 anos de história de A TARDE, a responsabilidade social em todas as suas atividades. “O Grupo acredita no poder da comunicação para promover mudanças positivas na sociedade, seja através de campanhas de conscientização, apoio a causas sociais ou iniciativas de sustentabilidade, e o programa A TARDE Educação tem lugar especial nessa estratégia, que vem impactando e contribuindo para a formação de tantos jovens. Seguimos empenhados em fazer a diferença e contribuir para um mundo mais justo e equitativo para as gerações futuras, sabendo que o incentivo à leitura ajudará fortemente nessa mudança”, completa.

João Leitão ressalta que ao longo dos 28 anos de existência o programa investe no poder transformador da educação. “Acreditamos que cada mente educada é uma oportunidade de mudança e progresso. Nossos esforços não apenas capacitam indivíduos, mas também moldam comunidades, promovendo um legado duradouro de conhecimento e oportunidades. Vemos cada vida transformada como um testemunho do nosso compromisso com um futuro mais brilhante e inclusivo para todos. O Grupo A TARDE renova seu compromisso eterno com a Educação, é com apreço que honramos este vínculo, prometendo continuar a servir a essa causa com dedicação, respeito e gratidão. Juntos, celebramos não apenas nosso passado, mas também o potencial ilimitado de nosso futuro”, aponta.

Em seu 28º ano de existência, o A TARDE Educação celebra o amplo alcance em municípios baianos, envolvendo estudantes e professores das redes estaduais e municipais. “Ao longo de suas três décadas o programa vem contribuindo significativamente para o desenvolvimento não só do nosso estado, mas também de cada indivíduo. O Grupo A TARDE retomou nos últimos cinco anos definitivamente o programa, com o firme propósito de apoiar a Educação do nosso estado de forma inovadora, se modernizando e se reestruturando com investimentos em tecnologia, em profissionais, na geração conteúdos pedagógicos mais qualificados e diversificados, buscando parcerias com setores públicos e privados, contando com uma rede de apoios e se expandindo cada vez mais para as comunidades escolares dos municípios do Estado da Bahia”, avalia o diretor de relações institucionais Luciano Neves.

Ele destaca, ainda, que o programa deriva para áreas como as de Educação Social, Sócio-ambiental, Financeira, Tecnology e outras, proporcionado conhecimentos e experiências que não só enriquecem o currículo mas também cultivam valores e habilidades fundamentais para a vida, além do engajamento dos alunos, professores e articuladores em iniciativas que impactam em um aprendizado integral e humanizado e promovem o bem-estar coletivo.

Reinvenção

Sempre atento às tecnologias disponíveis e às necessidades do público, o A TARDE Educação se reinventou durante seus quase 30 anos. Essa capacidade de adaptação permitiu ao Programa incorporar recursos tecnológicos, como a aquisição de tablets para aprimorar a construção dos minicursos oferecidos nos municípios parceiros.

A gerente-executiva do A TARDE Educação, Andrea Silveira, destaca o empenho em promover a integração de novas tecnologias em sala de aula, incentivando o uso de recursos digitais e dispositivos eletrônicos no processo de aprendizado. “Nosso foco sempre foi proporcionar experiências de aprendizado enriquecedoras, e a integração digital é mais um passo nessa direção, fortalecendo a qualidade da educação que nossos parceiros oferecem. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que essas tecnologias trarão para os alunos e professores, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e efetivo”, comemora. (continua na página A6)

Compromisso

Ao longo de cada ano, o Programa A TARDE Educação realiza uma série de eventos que reforçam seu compromisso com o ensino. Entre as iniciativas destacam-se os minicursos, Encontro de Articuladores, workshop e os concursos “Jovem Jornalista” e “Educação e Manchete”. Essas atividades são projetadas para envolver estudantes, professores, profissionais da educação e articuladores dos municípios parceiros.

A professora e coordenadora de currículo e inovação tecnológica da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, Yuri Watanabe, enfatiza a relevância do Programa para a formação dos profissionais da rede municipal e a troca de experiências entre educadores do estado.

“É um privilégio poder fazer parte do sistema de formação do Programa A TARDE Educação, não só porque temos acesso ao ambiente virtual que nos ajuda a sistematizar os nossos estudos e as nossas aprendizagens, mas também porque temos a presença forte e potente dos formadores do Programa no município, através dos minicursos que são ofertados, proporcionando apoio e recursos para uso do jornal em sala de aula. Os eventos que reúnem educadores da Bahia também contribuem para a troca de conhecimento e aprendizagem. Inclusive, fomos extremamente inspirados pelo nosso encontro de 2023 na discussão da educomunicação e letramento digital, a ponto de admitir esse currículo emergente para a nossa rede, na formação dos nossos professores e na nossa jornada pedagógica de 2024”, diz.

Articuladores

Já o Encontro de Articuladores reúne participantes dos municípios parceiros para discutir estratégias de Educomunicação e compartilhar melhores práticas. O workshop também oferece oportunidades para a capacitação de professores e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço para troca de conhecimentos e ideias inovadoras.

Os concursos “Jovem Jornalista” e “Educação e Manchete” têm como objetivo incentivar a criatividade e o pensamento crítico entre os estudantes, promovendo o interesse pelo jornalismo e a leitura. Essas competições desafiam os jovens a explorar temas relevantes e a desenvolver habilidades comunicativas, contribuindo para uma formação mais completa.

“A Educomunicação reflete nas práticas pedagógicas ao incentivar a participação ativa dos estudantes na produção e no consumo de conteúdo midiático, desenvolvendo habilidades de análise crítica, expressão e comunicação. Ela também promove a interdisciplinaridade ao integrar diferentes áreas do conhecimento em suas atividades, como demonstrado pelos 16 minicursos oferecidos. Essas ações capacitam os jovens a se tornarem leitores críticos e produtores de conteúdo bem informados em um mundo cada vez mais digital”, afirma a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino.

Municípios

Alinhado com o propósito do A TARDE Educação, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Educação (Smed) reafirma o empenho em promover o melhor uso das novas tecnologias no âmbito educacional.

“Acompanhar a evolução tecnológica e adotá-la como instrumento de apoio à aprendizagem é uma das diretrizes adotadas pela Smed. A TARDE Educação tem também esse perfil inovador, gerando uma ação mais dialógica e convergente entre os dois parceiros, o que resulta em avanços na promoção de um ensino de qualidade para todos”, comenta o titular da pasta, Thiago Dantas.

O secretário destaca ainda que os jornais desempenham um papel significativo no processo educacional, com uso que varia da alfabetização à prática de leitura e até o combate às fake news. “São 28 anos em que o Programa tem atuado junto a estudantes e educadores, oferecendo produtos de excelente qualidade. Além do acesso a um jornal com 112 anos de história, tradição e defesa da democracia, o A TARDE Educação traz formações e uma gama de materiais virtuais que expandem as possibilidades de aprofundamento no universo da leitura e da informação”, diz Dantas.

O secretário de Educação do município de Santo Estêvão, Jailson Assis de Jesus, ressalta a importância de uma base educacional sólida, indicando que ela requer uma combinação de recursos abrangentes e discussões ricas em informações.

“Uma base educacional sólida exige que os estudantes tenham acesso a uma ampla variedade de recur- sos para leitura e a oportunidade para discutir e debater ideias informadas, defendendo pontos de vista fundamentados. Para criar um ambiente educacional com espaço para aprendizado e desenvolvimento do conhecimento, é crucial ter ferramentas e um acervo atualizado, como o fornecido pelo Programa A TARDE Educação”, afirma o secretário.

Letramento

A secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, pontua que a utilização do jornal como ferramenta pedagógica proporciona aos estudantes acesso a diversos gêneros textuais presentes nas situações cotidianas de comunicação, promovendo o letramento e a formação de leitores críticos. Além disso, ele amplia a matriz de referência da Língua Portuguesa, abrangendo diferentes eixos, como procedimentos de leitura, coerência e coesão no processamento do texto, e relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido.

“A leitura de jornais em sala de aula enriquece a capacidade de entendimento dos estudantes, principalmente ao acréscimo e ampliação do vocabulário e compreensão de textos, melhora a qualidade das intervenções verbais, alarga as informações do estudante sobre o mundo e também sobre a comunidade onde vive. O jornal, como ferramenta pedagógica, traz uma visão aberta e atualizada, um espaço de divulgação de ideias, de comunicação de opinião e produção colocando o estudante como protagonista”, testemunha.

A secretária de Camaçari ainda comemora a parceria entre o A TARDE Educação que proporciona suporte para inovação pedagógica e métodos ativos, reforçando a importância da colaboração entre educadores e estudantes. “Ter um parceiro que nos acompanha e dá suporte nas proposições, inovações e esperanças para a nossa educação faz muita diferença”, celebra.

O secretário de Educação de Vitória da Conquista, Edgard Larry, elogia o Grupo A TARDE pelo fortalecimento da imprensa na Bahia, oportunizando a formação de leitores críticos nas unidades escolares. “As expectativas para a recente parceria firmada com A TARDE são positivas. A Smed tem investido em parcerias como essas do A TARDE Educação que fomenta a leitura e contribui para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes”.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Carneiro