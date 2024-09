A TARDE Educação lança 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista

Andréa Silveira, gerente do A TARDE Educação; Berta Cunha, coord. de projetos educacionais; e Márcia Firmino, coordenadora do programa - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O A TARDE Educação, Programa do Grupo A TARDE, está lançando a 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ). Com o tema "Sou digital, mas minha inteligência não é artificial", o prêmio abre inscrições a partir desta segunda-feira, 26, até 18 de outubro, no site oficial do concurso e no perfil do Instagram @atardeeducacao.

Com objetivo de proporcionar aos alunos a integração entre educação e comunicação, o CCJJpremiará, exclusivamente, estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiros do programa.

Nesta edição, os estudantes terão a oportunidade de explorar o tema de maneira autoral e criativa, utilizando diferentes formatos de mídia. As produções estão divididas em três categorias: Tirinhas, para alunos do Ensino Fundamental I; Videorreportagem, voltada para o Ensino Fundamental II; e Artigo de Opinião, direcionada para o Ensino Médio e EJA.

Podem participar estudantes residentes na Bahia, regularmente matriculados em uma das redes de ensino dos municípios parceiros do Programa A TARDE Educação, com idade mínima de 6 anos. Menores de idade devem ter autorização de um responsável legal, conforme orientações inseridas no formulário de inscrição, disponível no site do concurso.

Conexão

A gerente executiva do Programa, Andréa Silveira, acredita que o concurso fortalece a educação no estado, ao alinhar as práticas pedagógicas com as demandas contemporâneas, e promove o desenvolvimento integral dos participantes.

“O prêmio acompanha tendências modernas, ao integrar mídia e tecnologia na educação. E convida alunos e professores a usarem o jornal de forma crítica e criativa, conectando o aprendizado ao mundo real”, diz ela, destacando que o concurso promove uma discussão dinâmica sobre o uso pedagógico dos meios digitais, ressaltando as contribuições e identificando áreas para aprimoramento.

A coordenadora de Projetos Educacionais de A TARDE, Berta Cunha, explica que os critérios de avaliação consideram a criatividade, clareza e relevância em relação ao tema proposto. Em caso de empate, a originalidade será o critério decisivo.

“As produções serão avaliadas por especialistas nas respectivas áreas, como jornalismo, artes gráficas e educação. Ao interagirem com conteúdos jornalísticos, os estudantes ampliam o repertório de leitura crítica e reflexiva, estimulando habilidades de interpretação de texto, análise de informações e pensamento. A ideia é que reconheçam o valor da inteligência humana, que vai além das capacidades da inteligência artificial, e reflitam sobre o papel da tecnologia como uma ferramenta que deve ser”.

A coordenadora do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, destaca que a expectativa é significativa, tanto entre os estudantes quanto entre os educadores.

“O concurso representa uma chance valiosa para os alunos explorarem e expressarem ideias sobre a relação entre tecnologia e inteligência humana, permitindo que apresentem suas visões de maneira criativa e crítica”, diz, acrescentando que, para os educadores, o evento oferece oportunidade única para incentivar uma abordagem mais reflexiva e inovadora: “A interação entre educadores e alunos é fundamental para o sucesso do concurso, pois promove uma troca enriquecedora de conhecimentos e estimula a inovação”.

Relevância

Caroline Gois, diretora de conteúdo digital e novos negócios de A TARDE, iniciou a carreira há cerca de 20 anos, ainda como estagiária no Grupo, e, desde então, acumulou experiência em diversos veículos de comunicação. Segundo ela, “a motivação para seguir na profissão vem da importância e relevância da atividade jornalística para a sociedade. É o nosso olhar que sustenta culturas, explica governos e, acima de tudo, mantém a história viva”.

Sendo uma extensão da tradição, responsabilidade e credibilidade do Grupo A TARDE na área do jornalismo, o CCJJ, de acordo com a diretora, consolida a história de 112 anos do maior veículo do Norte-Nordeste e quinto em maior circulação do País.

A diretora de conteúdos impressos do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, destaca um ganho em outra frente, a partir do concurso cultural: o da aproximação de crianças e jovens do processo de produção jornalística, o que influencia diretamente a forma como esse público passa a se relacionar com a informação.

“Ao inserir estudantes na rotina do fazer jornalístico, buscamos também orientar as novas gerações sobre a forma de consumir e analisar de maneira crítica as notícias, hoje acessíveis via internet, frequentemente sem qualquer filtro de controle de qualidade. O Jovem Jornalista dá, assim, a sua contribuição para uma educação midiática, fundamental inclusive para alimentar o bom jornalismo, aquele praticado por veículos sérios e comprometidos com a apuração, a transparência e a ética”, afirma ela.

Reflexão

Para o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, o Programa A TARDE Educação desempenha um “papel crucial na promoção da educação no estado”, ampliado com a realização de mais uma edição do prêmio. “Com a capilaridade e o alcance de A TARDE, essa iniciativa não apenas estimula a criatividade, o pensamento crítico e a reflexão sobre temas contemporâneos, mas também amplia a visibilidade e a importância do desenvolvimento educacional”, avalia.

Para o diretor, “o concurso se destaca como uma ferramenta eficaz para fomentar habilidades essenciais para o futuro acadêmico e profissional dos alunos, enquanto reforça o compromisso do Grupo com a educação de qualidade. Além disso, valoriza e destaca o trabalho dos professores, evidenciando o impacto positivo que tais iniciativas podem ter no cenário educacional estadual”, aponta.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, destaca que a missão de informar e também de educar faz parte da história do Grupo A TARDE desde a sua fundação, há 112 anos.

“Tem sido nosso compromisso e responsabilidade permanentes atuar como fomentadores de conhecimento e desenvolvimento de pessoas e comunidades. Por meio do Programa A TARDE Educação e de desdobramentos como o Concurso Cultural Jovem Jornalista, buscamos ser instrumento essencial para apoiar uma educação cidadã e garantir a formação crítica de estudantes, oferecendo conteúdos que os inspirem e também aos seus professores”, aponta.

“Educar e capacitar as novas gerações é ação essencial para a transformação que vai viabilizar evoluirmos enquanto sociedade. O Grupo A TARDE acredita firmemente na força do jornalismo como instrumento educativo e transformador, e nesse sentido tem buscado valorizar cada vez mais os seus programas nessa área”, afirma João Leitão.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre