A TARDE Educação promove edição de 2023 do Encontro de Articuladores | A TARDE

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 20, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, em Salvador, a edição de 2023 do Encontro de Articuladores, iniciativa do projeto A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro reuniu professores e secretários de educação de diferentes municípios da Bahia para um dia especial de troca de conhecimentos e atividades, que envolveram café da manhã, almoço, palestra e sorteio de brindes.

O programa acontece desde 1996 e visa proporcionar o aprimoramento frente a utilização do jornal e outros meios de comunicação para ampliação de habilidades de leitura, evidenciando uma educação com vistas à realidade, favorecendo fatores como interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos disciplinares.

O evento contou com a abertura da coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino. Em seguida, o diretor de marketing do Grupo, Eduardo Dute, fez uma rápida apresentação e a gerente executiva de projetos educacionais, Andrea Silveira, convidou as palestrantes do dia, Carla Aragão e Daniela Silva, para iniciar o debate sobre ‘Educação Midiática’, tema do evento que reuniu articuladores da Bahia.

Encontro reuniu professores e secretários de educação de diferentes municípios da Bahia | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, celebrou o encontro e destacou que a instituição não se preocupa apenas com o levantamento de conteúdos de qualidade para a sociedade, visando também contribuir para a educação e o futuro da população.

"O Grupo A TARDE não se contenta apenas em entregar conteúdo de alta qualidade e compartilhar notícias. Hoje, temos um propósito claro, uma missão definida: apoiar a educação em nosso estado e em toda a nação. Por meio do nosso programa A TARDE Educação, estamos empenhados em impulsionar o desenvolvimento social e econômico, além de promover ativamente a inclusão social e criar oportunidades de emprego para a juventude."

Neves destacou o aniversário do Grupo A TARDE, que completou 111 anos no dia 15 de outubro. "Este é um momento verdadeiramente único e digno de celebração. Estamos no mês em que comemoramos 111 anos do Grupo A TARDE, e não há maneira mais significativa de celebrar do que tratando da temática educação, que hoje para nós é de fundamental importância esse apoio através do nosso programa”, completou o gestor.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, destaca a importância do programa. "O A TARDE Educação é um dos exemplos da dedicação do Grupo A TARDE em contribuir para a formação dos cidadãos, transformando o Jornal em um instrumento de apoio pedagógico de integração dos conteúdos curriculares das escolas públicas com o mundo", explica.



Firmino fala ainda sobre a importância de um evento dedicado aos articuladores. Ela explica que eles contribuem com muita parceria e aproximam o projeto dos professores, ajudando nas dinâmicas dos cursos de formação complementar e articulando os encontros necessários para que a proposta do A TARDE Educação seja bem executava nos municípios que fazem parte da iniciativa.

A secretária de educação de Camaçari, Neurilene Martins, esteve presente no Encontro dos Articuladores e enalteceu a parceria, elevando a importância da discussão sobre temas urgentes da sociedade, como a Educação Midiática e o projeto A TARDE Educação, que visa promover o letramento por meio da utilização do jornal em sala de aula.

"É muito importante a gente assumir essa questão do letramento digital, da Educação Midiática como conteúdo curricular, então essa parceria com o A TARDE ela vem exatamente para preencher essa lacuna, importante trazer os estudantes na mesa para refletirem sobre essa sociedade que vai exigindo uma postura de cidadania crítica, de produção de conhecimentos que sejam pertinentes para uma vida decente e toda essa discussão da Educação Midiática vem acompanhada com muita força nessa parceria com o Grupo A TARDE", afirma.

Ela lembrou do trabalho realizado em Camaçari. "A leitura e a escrita são gestos cotidianos na vida de todos nós. Pensar no desenvolvimento de Camaçari a partir de todo o programa é garantir esse direito à educação. O jornal reafirma essa rubrica, que é a do nosso programa "Mais melhor educação" em andamento em Camaçari", acrescenta.

Secretária de educação de Camaçari, Neurilene Martins, esteve presente no Encontro dos Articuladores | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Definição de articuladores e debate sobre Educação Midiática

"Um articulador é um profissional da secretaria de educação do município, que foi designado pelo secretário de educação para coordenar a implementação do programa em colaboração com a equipe pedagógica do A TARDE Educação. O Encontro de Articuladores é uma valiosa oportunidade para reunir esses profissionais, que desempenham um papel fundamental no apoio ao programa nos municípios", explica Andrea Silveira.

Ela destacou a importância de um debate informativo sobre o tema Educação Midiática e reforçou a necessidade de capacitar alunos para entender e analisar criticamente as mensagens veiculadas em diferentes mídias na internet.

"É um momento propício para compartilhar conhecimentos, debater ideias e facilitar a troca de experiências entre eles. Este ano, o encontro de articuladores traz um tema vital para os tempos modernos, que é a Educação Midiática. A capacidade de entender e analisar criticamente as mensagens veiculadas tornou-se uma habilidade essencial", acrescenta.

Responsáveis pelas apresentações sobre o tema do evento, as jornalistas e educadoras Carla Aragão e Daniela Silva conversaram com o Portal A TARDE sobre a Educação Midiática, destacando questões como direito humano à comunicação, informação e acesso à produção.

“É importante pensar que a Educação Midiática está dentro de um escopo de discussão sobre direito, direito humano à comunicação, direito humano à informação e ao acesso à produção, ao reconhecimento dentro da produção midiática e aos canais de distribuição. Isso não é de agora, é uma discussão e debate antigos, então não é uma novidade que o governo federal esteja discutindo uma política de Educação Midiática, ela é urgente, necessária, mas não está dentro de um escopo de debate novo”, afirma Carla Aragão.

Ela destaca também que além da garantia de direitos proporcionada pela Educação Midiática, ela contribui para a democratização do conhecimento, aumentando a capacidade dos alunos e expandindo a influência da sala de aula na vida do estudante.

“Quando a gente fala em Educação Midiática, a gente está falando de garantia de direitos em primeiro lugar. A Educação Midiática é essa que contribui para que as pessoas se tornem letrados, alfabetizados midiaticamente, que eles dominem ferramentas de comunicação, que eles tenham capacidade de análise crítica dos conteúdos informacionais que circulam nos meios de comunicação, que eles tenham capacidade de participar através dos veículos e canais de comunicação”, pontua a doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A TARDE Educação promove edição de 2023 do Encontro de Articuladores | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A apresentadora conclui afirmando que a Educação Midiática tem o objetivo de empoderar e transformar cidadãos em "sujeitos capazes de contribuir ativamente para o fortalecimento da democracia".

“O próprio processo de cidadania e exercício de cidadania no mundo contemporâneo perpassa a compreensão da importância e as apropriações dos canais, ferramentas e estratégias midiáticas. Educação midiática, como um direito humano, ela vai empoderar os cidadãos e transformá-los em sujeitos capazes de contribuir ativamente com o fortalecimento da democracia, com o exercício prático, da sua cidadania, dos seus direitos e dos seus deveres”, finaliza.

A doutora em comunicação e cultura contemporânea pela UFBA, Daniela Silva, aborda a questão do ponto de vista do trabalho contra a desinformação. Para ela, é necessário adotar estratégias para difundir o conhecimento nos ambientes digitais, que são utilizados para diversos fins, podendo também ser parte importante no processo da educação e da busca pelo conhecimento.

"O crescimento da desinformação, disseminada sobretudo nos ambientes digitais, tem convocado os diferentes atores sociais para ampliarem os esforços conjuntos para o enfrentamento desse fenômeno complexo. Nesse contexto, a Educação Midiática é uma das estratégias que contribuem para o combate e, sobretudo, para ampliar e aprofundar a criticidade diante dos conteúdos que circulam nas redes e nas diferentes mídias e aplicativos de mensagens. Esse é um tema que hoje mobiliza as diferentes áreas e, sobretudo, a da educação. Nesse sentido, é estimulante ver municípios e o Grupo A TARDE comprometidos com essa temática", acrescenta.

A TARDE EDUCAÇÃO

Iniciativa pioneira do presidente de honra do Grupo, Renato Simões, com apoio do professor e ex-diretor Edivaldo Boaventura, o A TARDE Educação se mantém como uma iniciativa atual após mais de 27 anos.

Com mais de duas décadas de experiência, alcançando estudantes em todas as regiões do Estado, o A Tarde Educação tem reconhecimento no cenário Internacional, com a premiação especial no World Young Reader Prize 2012. O certame evidencia iniciativas focadas na formação de leitores no mundo.



Entre outras premiações, em 2008 o A TARDE Educação já recebia o Prêmio Viva Leitura. Maior evento voltado para projetos de fomento à leitura no País, o evento foi organizado pelos Ministérios da Educação e da Cultura em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI).



Ele também é o único programa de Jornal e Educação na Bahia reconhecido pela ANJ.



Para saber mais ou aderir ao projeto, basta acessar o Portal A TARDE, na aba 'A TARDE Educação', ou visitar o endereço educacao.atarde.com.br.